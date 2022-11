Fernando Alonso staat open voor een rol binnen Aston Martin zodra hij de Formule 1 voor de tweede keer vaarwel zegt. Hij heeft dan wel één vereiste: de Spanjaard wil in zo’n rol wel nog bezig zijn met rijden.

Alonso hoopte op succes bij Alpine, maar op het podium in Qatar in 2021 na kwam het er niet van. De Franse renstal wilde de Spanjaard geen meerjarig contract aanbieden en dus maakte hij de overstap naar Aston Martin. Daar wil hij zeker nog ’twee tot drie jaar’ rijden, maar zodra hij écht klaar is met de Formule 1 staat hij open voor een andere rol binnen Aston Martin.

“Op dit moment heb ik nog niets duidelijk in gedachten, maar ik weet dat ik uiteindelijk zal stoppen met racen”, zegt Alonso. “Tegen die tijd heb ik iets van 25 jaar ervaring, dus ik kan dan heel nuttig zijn voor elk team. Ik hoop dat dat team dan Aston Martin is, ik wil er gewoon doorgaan, wat we er ook de volgende jaren van maken.”

Alonso wil wel dat zo’n rol binnen Aston Martin hem ‘blij maakt’ en dat hij dan van toegevoegde waarde blijft voor het team. Ook wil hij deze rol kunnen combineren met werk in een andere raceklasse, aangezien hij ‘altijd wil rijden’. Of dat dan weer langeafstandsracerij of de Dakar-rally wordt, durft Alonso nog niet te zeggen.

“De sportscars zijn geweldig, maar misschien heb ik niet meer zoveel interesse om het kampioenschap, [de 24 Uur van] Le Mans en Daytona opnieuw te winnen”, twijfelt Alonso, die er eerder van droomt om de Dakar-rally aan zijn lijst van zeges toe te voegen.