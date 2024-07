Lance Stroll weet wel hoe Aston Martin uit hun neerwaartse spiraal moet komen. Het Britse team kon begin 2023 nog meestrijden om podiumplaatsen, maar staat een jaar later slechts vijfde in het constructeurskampioenschap. Stroll blijft echter hoopvol dat zijn team daar verandering in kan brengen.

Aston Martin staat momenteel op 68 punten in het constructeurskampioenschap. Het Britse team staat hiermee op iets meer dan een derde van hun puntenaantal van twaalf maanden geleden. Ook Aston Martin-coureur Lance Stroll ziet dat zijn team is weggezakt. “We waren er begin vorig jaar”, vertelde Stroll, aan onder andere RaceFans. De Canadees zet daarbij wel gelijk de kanttekening dat zelfs toen Aston Martin nog niet op het gewenste niveau zat. “We waren vorig jaar niet in de positie om races te winnen. We hadden echter wel een snelle auto, een aantal podiumplaatsen en een heleboel top vijf-klasseringen.”

Tijdens de tweede helft van het 2023-seizoen kwam het Britse team echter in een neerwaartse spiraal terecht. Stroll weet wel waarom dat is gebeurd. “Ik denk dat we uiteindelijk een beetje de verkeerde richting zijn opgegaan qua ontwikkelingsfilosofie”, legt de coureur uit. “Dat realiseren we ons nu steeds meer.” De Canadees komt wel gelijk met een mogelijke oplossing voor het probleem. “Het is een kwestie van een andere weg inslaan en dan de tijd nemen om te ontwikkelen. We moeten weer goed worden door die andere weg in te slaan.”

Stroll blijft hoopvol

Tijdens de laatste race op Silverstone eindigden Stroll en teamgenoot Fernando Alonso respectievelijk als zevende en achtste. De Canadees denkt dat het een teken is dat Aston Martin begint te begrijpen waar het misging. “We hebben de afgelopen twaalf maanden veel onderzocht en veel aerodynamische tests gedaan,” zei hij. “Bij elke upgrade die we het afgelopen jaar hebben doorgevoerd, hebben we niet het voordeel gezien waarop we hoopten. Ik denk dat we veel geleerd hebben en nu proberen we het gewoon uit te voeren, het probleem op te lossen en de auto een stuk sneller te maken.”

