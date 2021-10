De rentree van het iconische merk Aston Martin in de Formule 1 kan nog niet echt een doorslaand succes worden genoemd. Het ambitieuze team staat zich met nog zes races te gaan op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap, maar dat is geen reden voor paniek, vindt teameigenaar Lawrence Stroll.

Het team uit Silverstone zorgde de afgelopen jaren regelmatig voor verrassende resultaten. Al onder het vorige management – als Force India – werd het team twee keer vierde in het kampioenschap en ook vorig seizoen maakte de stal indruk. Sergio Pérez won de Grand Prix van Sakhir en er was opnieuw een vierde plaats in het teamkampioenschap. Afgelopen winter werd vervolgens de transitie naar Aston Martin afgerond, waarbij niet alleen de hele branding werd omgegooid, maar ook Sebastian Vettel werd gehaald als vervanger van Pérez. De Duitser bezorgde zijn nieuwe werkgever een tweede plaats in Azerbeidzjan, maar daar stokte het een beetje. Waar vorig seizoen in 17 races 195 punten bij elkaar werden gereden, staat de teller dit jaar na 16 races op slechts 61 punten.

Ondanks die mathematische terugval, denkt teameigenaar Stroll dat het team nog steeds op koers ligt om binnen vijf jaar wereldkampioen te worden. In Silverstone is de spade de grond ingegaan voor de bouw van een gloednieuwe fabriek en Vettel verlengde onlangs zijn contract. “We liggen op schema”, zei de Canadese ondernemer in de podcast Beyond The Grid. “We liggen op schema. Zoals ik al eerder heb gezegd bestaat het plan uit vijf onderdelen. Het eerste is het aantrekken van de beste mensen. Ten tweede moeten we hun de beste gereedschappen en processen geven om voor de titel te kunnen vechten. In ons geval zijn die gereedschappen en processen de gloednieuwe Aston Matin-campus die we aan het bouwen zijn. Die beslaat ongeveer 37.000 vierkante meter, iets wat nog nooit eerder in de Formule 1 is gebouwd. Het wordt de modernste Formule 1-faciliteit en we noemen het een campus omdat het drie gebouwen worden.”

De campus van Aston Martin (Foto: Aston Martin Cognizant F1 Team)

Een nieuwe fabriek levert niet automatisch titels op, maar dat hoeft ook niet per se, vervolgde Stroll. “Nee, we hoeven geen wereldtitel te winnen, maar we moeten er wel voor kunnen strijden. Winnen zou de kers op de taart zijn, maar we moeten de mogelijkheid hebben om elk weekend te kunnen winnen. Het is net als in elk bedrijf dat ik in mijn leven heb geleid: ik heb een geweldige historie waar het gaat om winnen, maar winnen in deze bedrijfstak betekent niet zozeer het winnen van de wereldtitel. Het gaat er om dat we een team hebben dat elk weekend de mogelijkheid heeft om de race te winnen.”

