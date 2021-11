Lance Stroll maakt in de kwalificatie in Mexico geen beste beurt door te crashen terwijl hij sowieso al achteraan moest starten. De Canadees klapte in de laatste bocht met 12G in de veiligheidsmuur.

Stroll kon gelukkig ongedeerd uitstappen, zijn Aston Martin lag wel behoorlijk in de kreukels. “Ik ben in orde”, vertelt de coureur die nog wel uit voorzorg wat checks heeft ondergaan. “Ik kwam gewoon iets te wijd uit de laatste bocht”, gaat hij in op de oorzaak van zijn crash, “en het was daar vuil. Daardoor verloor ik de auto door een gebrek aan grip.”

Lees ook: Stroll senior: ‘Lance zijn Williams-jaren waren een marteling’

De Aston Martin-coureur beseft dat hij zijn monteurs met ‘een flinke klus’ opzadelde. “Dat is erg jammer.” De crash was ook onnodig, want Stroll had sowieso al een gridstraf voor een motorwissel gekregen. “Ik wilde echter zien waartoe we in de kwalificatie in staat waren.”

Lees ook: Motorwissels en gridstraffen voor Stroll en Tsunoda

Otmar Szafnauer, de teambaas van Aston Martin, tilt niet te zwaar aan de crash van Stroll. “Het belangrijkste is dat hij oké is. Gelukkig is hij ook gewoon fit om te racen.” Stroll zal de race als laatste of vanuit de pits beginnen. Teamgenoot Sebastian Vettel begint de Grand Prix van Mexico als negende.