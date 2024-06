Aston Martin heeft op donderdag bekendgemaakt dat het team het contract van Lance Stroll heeft verlengd. Sinds 2019 rijdt de Canadees al voor de renstal, dat toen nog racete onder de naam Racing Point. Vanaf 2021 staat het team bekend als Aston Martin. Tot wanneer het contract is verlengd heeft het team niet bekendgemaakt, alleen dat de coureur tot ‘na 2025’ bij de renstal zal blijven.

In zijn tijd als Aston Martin-coureur stond Stroll al 150 keer aan de start, en wist hij drie keer op het podium te komen. Met de bekendmaking dat ook de Canadese coureur voorlopig bij de Britse renstal blijft, lijkt het erop dat Aston Martin tot aan 2026, het jaar waarin het nieuwe reglement van kracht wordt, zijn huidige twee coureurs zal houden. Fernando Alonso maakte begin april al bekend voor ‘meerdere jaren’ bij het team te blijven.

“Ik ben superblij dat ik heb toegezegd om bij het team te blijven voor 2025 en daarna”, laat Stroll in het officiële persbericht van Aston Martin weten. “Het is geweldig om te zien hoe ver we de afgelopen vijf jaar zijn gekomen. We zijn als team zo gegroeid en er is nog zoveel om naar uit te kijken.” In 2023 wist teamgenoot Alonso acht keer op het podium te komen met Aston Martin.

Aston Martin kiest voor consistentie

Ook teambaas Mike Krack is blij dat Stroll voorlopig bij zijn team blijft. “We zijn verheugd om Lance’s toekomst bij Aston Martin Aramco te bevestigen. Hij heeft een sleutelrol gespeeld bij de opbouw van dit team. Zijn technische feedback heeft, samen met zijn toegewijde simulatorwerk, bijgedragen aan de voortdurende ontwikkeling van de auto elk seizoen.” De teambaas is vooral blij met de “consistentie en stabiliteit” die de contractverlenging van zowel Alonso als Stroll meebrengt voor het team.

