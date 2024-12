Volgens columnist Noël Ummels is de wedstrijd wie de beste Formule 1-coureur aller tijden is, dit jaar definitief beslist door Max Verstappen. Hij heeft alles wat Senna had en zo mogelijk nog meer.’

Wat jammer toch dat succes went. Vanaf het moment dat ik verliefd werd op deze sport, in 1978 toen het prachtige zwart-gouden Lotus het veld domineerde, moest ik lijdzaam toezien hoe Nederlanders datzelfde veld voor zich uit joegen. Een staaltje zelfspot dat meen ik uit de koker van Huub Rothengatter komt. In 1979, vijftien jaar jong, werd ik fan van Jan Lammers. Een van de beste Nederlanders die tot 1994 aan de start van een Grand Prix verschenen, maar met kreupel materiaal reed hij geen deuk in een pakje boter.

En toen was daar Jos Verstappen, die Nederland warempel het eerste Formule 1-podium bezorgde. Je kunt het je nu niet meer voorstellen, maar dat was ongekend. De pret was van korte duur, want na zijn debuutjaar 1994 ging het rap bergafwaarts met zijn carrière en ook de Nederlanders na hem konden geen potten breken.

Het duurde precies één generatie tot alles anders werd, van het ene uiterste in het andere. En ja, dan komt die verzuchting: wat jammer toch dat succes went. Max Verstappen heeft de dagen van also-rans met Nederlands paspoort uit ons collectieve geheugen gewist. Wat rest is een andere wedstrijd die, toegegeven, nogal subjectief is. In elk geval niet met uitslagen te staven.

Ga je wel op de resultaten af, dan is Lewis Hamilton de beste aller tijden: evenveel wereldtitels als die andere recordhouder, Michael Schumacher, maar meer zeges. Toch waag ik te betwijfelen dat Hamilton de GOAT is, de greatest of all time. Hij kan het onmogelijk zijn, aangezien hij vaak door zijn teamgenoot wordt verslagen, en dat is niet voor het eerst. Nee, Schumacher is het ook niet, noch Jim Clark of Jackie Stewart. En dan had je nog Juan Manuel Fangio vlak na de oorlog en Tazio Nuvolari vlak ervoor. Menschen die het Polygoonjournaal keken zullen wellicht getuigen dat zij de beste ooit waren. Maar dat is wel erg zwart-wit gezien.

De usual suspect dan, Ayrton Senna? O jee, kom niet aan Ayrton Senna. Over de doden niets dan goeds en zeker over hem dient men met heilig ontzag te spreken, omdat hij veel te jong en in het harnas gestorven is. Onzin natuurlijk. Het lijdt geen twijfel dat hij een van de beste Formule 1-coureurs uit de geschiedenis is. Maar behalve nog wel wat andere stommiteiten springt er eentje bovenuit waardoor hij zich niet kwalificeert als állerbeste.

Terwijl hij zich dat weekend juist wel lang de beste toonde. Dat begon al bij de kwalificatie, waarin hij de nummer 2, teamgenoot Alain Prost, een verbluffende anderhalve seconde te snel af was. De volgende dag reed een schier onaantastbare Senna op kop, ronde na ronde zijn voorsprong uitbouwend tot die zo’n vijftig seconden bedroeg en … hij met nog maar elf ronden van de 78 te gaan crashte. Wat een historische zege zou worden, draaide uit op een historische zeperd: de Grand Prix van Monaco 1988.

Max Verstappen heeft alles wat Senna had en zo mogelijk nog meer. Er is slechts één ding dat hij ten opzichte van hem ontbeert: de neiging fouten te maken als dat nergens voor nodig is. Na zijn fenomenale zege in de Grand Prix van Brazilië vergeleek Jan en alleman hem weer eens met Senna. Aardig bedoeld, maar laten we wel wezen: de vergelijking valt ruimschoots in zijn voordeel uit. In het jaar waarin hij zijn vierde wereldtitel binnensleept, kunnen we gerust vaststellen dat Max Verstappen de beste aller tijden is. Zoals gezegd: het is subjectief, maar het is een feit.

