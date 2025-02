Volgens FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem heeft het recente vertrek van FIA-steward Johnny Herbert alles te maken met belangenverstrengeling. De Britse oud-coureur oordeelde namens de FIA over race-incidenten, maar had tegelijkertijd een prominente rol in de Formule 1-media. Om in de toekomst de objectiviteit van de stewards te kunnen garanderen, wil Sulayem in 2025 nieuw bloed aantrekken.

De FIA nam eind januari afscheid van vaste steward Johnny Herbert. In een officieel statement verklaarde de organisatie dat zijn werk in de media en zijn verantwoordelijkheden als steward ‘onverenigbaar’ waren. Hoewel de 60-jarige Brit in 2022 afzwaaide bij het mediateam van Sky Sports, is hij vaak uitgesproken geweest tegen andere digitale media. Zo wist hij Max Verstappen in 2024 nog regelmatig te bekritiseren vanwege diens ‘agressieve rijstijl’.

In gesprek met het Spaanse Marca verklaarde FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem dat een steward te allen tijde onpartijdig moet blijven. “Johnny (Herbert, red.) was een heel goede steward, maar er was sprake van belangenverstrengeling”, aldus de Emirati. “Dat weet hij zelf ook. Je kunt geen journalist zijn en je standpunt verkondigen, maar ook de objectieve scheidsrechter spelen. Wat als je favoriete coureur achter de tegenstander rijdt? Hoe ga je dan oordelen? Herbert begreep deze beslissing. De FIA bedankt hem voor zijn bijdrage.”

Oud-coureur Johnny Herbert stopt in 2025 als FIA-steward (Getty Images)

Nieuwe gezichten

De FIA maakt vooralsnog gebruik van een pool met stewards die het hele jaar door rouleren. Deze werkwijze werd al eens bekritiseerd, bijvoorbeeld door Jos Verstappen. Ben Sulayem pleit voor een aantal nieuwe gezichten. “Onze selectie zou breder moeten zijn”, verklaarde hij onlangs op de FIA Officials Summit in Madrid. Binnenkort komt er een aanwas van nieuwe stewards uit het FIA-opleidingsprogramma voor officials. “Dit zal ons een nieuwe selectie geven die de autosport zal ondersteunen”, legde hij uit.

Ook bij de wedstrijdleiding moeten er veranderingen plaatsvinden, vindt Sulayem. Eind 2024 nam de Formule 1 nog afscheid van racedirecteur Niels Wittich. Het vertrek van de Duitser ging gepaard met veel onduidelijkheid – had hij zelf ontslag genomen of werd hem de deur gewezen? Vanaf de GP van Las Vegas werd hij vervangen door Rui Marques. Binnenkort wordt bekend hoe de wedstrijdleiding er in 2025 uitziet. “Wie en hoeveel is een vraag die we snel kunnen beantwoorden”, besloot Sulayem. “Er komen zeker nieuwe mensen aan en het zullen er meer dan één zijn.”

