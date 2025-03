Een bijzonder gezicht in de Nederlandse polder! Het nieuwe superjacht van Aston Martin-teameigenaar Lawrence Stroll trok woensdag van de scheepswerf in Aalsmeer naar de haven van Rotterdam. Het bijna tachtig meter lange schip trok veel bekijks langs de Nederlandse wateren. Toegegeven, waar dergelijk speelgoed in luxeoorden als Monaco niet bepaald opvalt, is het hier een opvallende verschijning.

Het luxe jacht draagt de naam Faith en werd vervaardigd bij de werf van Feadship in Aalsmeer. Met een lengte van 79,95 meter is het een schip van formaat. Het gerenommeerde maritieme platform Schuttevaer meldt dat de Canadese Lawrence Stroll, miljardair en teameigenaar van Aston Martin, de gelukkige eigenaar is van dit gloednieuwe superjacht. Hij is niet de eerste die voor een sloep van Hollandse makelij kiest. In het verleden kochten onder anderen regisseur Steven Spielberg, Amazon-topman Jeff Bezos en modemagnaat Bernard Arnault al jachten bij Nederlandse scheepswerven.

LEES OOK: Tijdschema GP China: Zo laat beginnen de sessies

Volgens ingewijden was Lawrence Stroll zelf aanwezig om het transport van zijn superjacht te overzien. Vanaf de haven van Rotterdam zou zijn nieuwste speeltje een proefvaart maken richting Monaco voor de Grand Prix. Daarna keert het weer terug naar Nederland, zodat de laatste hand kan worden gelegd aan het interieur. Experts speculeren dat Stroll ongeveer 200 miljoen dollar heeft betaald voor Faith. De jaarlijkse kosten om een dergelijk jacht te onderhouden bedragen zo’n 15 tot 20 miljoen.

Het nieuwe superjacht van Lawrence Stroll steekt bijzonder af tegen het Nederlandse landschap (ANP)

Lees hier alles over de GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.