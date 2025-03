De afgelopen weken werd geopperd dat Susie Wolff, oud-coureur en directeur van de F1 Academy, de ‘perfecte’ kandidaat zou zijn voor het FIA-voorzitterschap. In december kiest de organisatie een nieuwe leider. De huidige voorzitter, de controversiële Mohammed Ben Sulayem, wil zich opnieuw verkiesbaar stellen. Meerdere Formule 1-kopstukken hoopten dat Wolff zou solliciteren, maar naar verluidt heeft de Schotse geen interesse.

Gedurende de testdagen in Bahrein gingen er geruchten rond dat Susie Wolff zich kandidaat zou stellen voor het FIA-voorzitterschap – een welkome ontwikkeling voor veel betrokkenen binnen de Formule 1. Ben Sulayem heeft zich sinds zijn aanstelling in 2021 immers niet bepaald populair gemaakt. Zijn aanpak binnen de Formule 1 – van wijzigingen in de statuten die de verantwoordingsplicht verminderen tot het ontslaan van FIA-kopstukken en de invoering van nieuwe gedragsregels voor coureurs – heeft zijn imago flink geschaad.

Ondertussen reageerden meerdere personen binnen de Formule 1 verheugd op de geruchten over Susie Wolff. “Ze heeft een schat aan ervaring als coureur in verschillende vormen van autosport”, verklaarde voormalig FIA-steward Johnny Herbert tegenover CasinoApps.com. “Van haar tijd bij Williams tot de DTM, ze heeft veel goede ervaring. Daarnaast is ze natuurlijk getrouwd met Toto (Wolff, Mercedes-teambaas, red.) en leidt ze de F1 Academy. Ze is een slimme vrouw die veel kan betekenen voor de toekomst van de Formule 1.” Oud-wereldkampioen Damon Hill reageerde eveneens enthousiast. “Ze zou perfect zijn”, schreef hij onlangs op Instagram.

‘Waarschuwingsschot van Ben Sulayem’

Toch lijkt ze voorlopig geen interesse te hebben in het voorzitterschap. Bronnen dicht bij de familie Wolff zouden tegenover PlanetF1 hebben bevestigd dat ze zich niet kandidaat wil stellen. Mogelijk heeft dat te maken met een onderzoek van de FIA in 2023. Susie Wolff en haar man Toto werden destijds verdacht van belangenverstrengeling. Enkele teams zouden hebben geopperd dat Susie vertrouwelijke informatie deelde met haar man, de teambaas van Mercedes. Het onderzoek werd na enkele dagen gesloten.

Volgens Autosprint was het onderzoek een waarschuwingsschot van Ben Sulayem. “Het was een manier om mensen te laten weten dat hij (Sulayem, red.) op de hoogte was van een mogelijke verkiezingsrace tegen mevrouw Wolff”, schreef het Italiaanse medium. Volgens het huidige FIA-reglement mag de Emirati zich in december herkiesbaar stellen voor nog eens twee termijnen van vier jaar.

