De afgelopen weken werd geopperd dat Susie Wolff, oud-coureur en directeur van de F1 Academy, de ‘perfecte’ kandidaat zou zijn voor het FIA-voorzitterschap. Haar man, Mercedes-teambaas Toto Wolff, ontkent echter dat de Schotse interesse heeft in een nieuwe rol. In december komt de FIA bijeen om een nieuwe leider aan te wijzen. Voorlopig is de huidige voorzitter, de controversiële Mohammed Ben Sulayem, de enige die zich verkiesbaar stelt.

Tijdens de wintertests in Bahrein gingen geruchten rond dat Susie Wolff interesse had in de functie van FIA-voorzitter. Mede door de controverses rondom Ben Sulayem zou Wolff een geschikte kandidaat zijn om hem te vervangen. Voormalig Formule 1-steward Johnny Herbert sprak zijn steun uit voor de Schotse, en ook oud-wereldkampioen Damon Hill noemde haar ‘perfect’ voor deze rol. Echter, een bron dicht bij de familie Wolff ontkrachtte de geruchten, en nu doet ook Toto Wolff een duit in het zakje.

Vals gerucht

“Susie (Wolff, red.) als voorzitter van de FIA? Niet dat ik weet”, verklaarde hij tegenover het Oostenrijkse OE24. “Ze is een ondernemer. Iemand is dit gerucht begonnen om ophef te veroorzaken.” Ondanks dat de Mercedes-topman meermaals overhoop lag met Mohammed Ben Sulayem, sprak hij opnieuw zijn steun uit voor de huidige FIA-voorzitter. “Er zijn zaken waar we een verschillende mening over hebben”, gaf hij toe. “Op andere vlakken, zoals het vloeken van de coureurs, zijn we het grotendeels met elkaar eens. Dit is een gentleman’s sport en we hebben een voorbeeldfunctie”, voegde hij eraan toe. “De jeugd mag onze coureurs niet voortdurend horen schelden.”

Voor het aanstaande Formule 1-seizoen introduceerde de FIA strengere regels met betrekking tot vloeken. Het bezigen van aanstootgevende woorden tijdens officiële persmomenten kan coureurs voortaan duur komen te staan. Het begint bij forse boetes, maar kan zelfs oplopen tot puntenaftrek in het wereldkampioenschap. Naar aanleiding van de nieuwe regels van de FIA legde Toto Wolff in Bahrein al eens uit dat er een wezenlijk verschil is tussen vloeken tijdens persconferenties en tijdens races. “Zolang het niet respectloos is naar iemand anders, zou ik het in het laatste geval gewoon laten gaan”, aldus de Oostenrijker. “Maar dat is mijn persoonlijke mening.”

