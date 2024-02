Suzuka, het iconische Japanse GP-circuit, staat zeker tot en met 2029 op de F1-kalender. Circuiteigenaar Honda heeft voor vijf jaar bijgetekend. De baan is een veelgenoemde favoriet bij coureurs en fans, maar had tot voor kort nog geen contract voor na 2024.

Stefano Domenicali, de CEO van Formule 1, laat middels een persbericht weten dat Suzuka de komende jaren niet mag ontbreken: “Het is een speciaal circuit dat onlosmakelijk is verbonden aan de sport.” De GP van Japan wordt sinds 1987 – afgezien van een aantal korte onderbrekingen – op Suzuka gereden. “De fans in Japan hebben een unieke passie voor F1 en verdienen nog jarenlang een Grand Prix”, aldus Domenicali.

Focus op duurzaamheid

In het teken van duurzaamheid reist het F1-circus komend jaar in april al naar Japan. Om de kalender te rationaliseren wordt de GP tussen de races in Australië en China geplaatst. Volgens Tsuyoshi Saito, president van de Honda-tak die verantwoordelijk is voor het circuit, zijn ze in Japan blij met deze ontwikkeling. “We streven ernaar een duurzame toekomst te creëren. Momenteel bereiden we ons voor om veel fans te verwelkomen voor de Japanse Grand Prix van 2024.”

In januari werd de toekomst van de GP van Japan op Suzuka nog in twijfel getrokken. Osaka, de tweede stad van het Aziatische land, toonde interesse in een F1-race op de eigen straten. De autoriteiten in Osaka waren overtuigd van hun kansen, maar met de huidige kalender lijkt de kans klein dat Formule 1 voor een tweede race in het land kiest. Omdat Suzuka tot 2029 op de kalender staat, kunnen we voorlopig wel van de Japanse fans blijven genieten.

