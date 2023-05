Otmar Szafnauer heeft zijn coureurs gefeliciteerd met een welverdiende podiumplek in Monaco. De Alpine-teambaas was uitermate trots op Esteban Ocon, die met een derde plaats in het prinsdom zijn derde podium voor Alpine behaalde.

“Ik accepteer niet dat we die vierde plek niet kunnen vasthouden. De verantwoordelijkheid ligt bij Otmar. Het is zijn missie om dit team weer die kant op te krijgen en de resultaten te boeken die we willen.” Dat waren de woorden van Alpine-CEO Laurent Rossi eerder deze maand. Daarmee legde hij wat extra druk op het team in aanloop naar de volgende paar races.

Maar als dat al voor extra zenuwen in het team zorgde, dan was daar in Monaco niets van te merken. En volgens de teambaas gaat daar ook niets in veranderen de komende tijd. “Tenzij je wint, legt elk team zichzelf extra druk op”, reflecteert Szafnauer. “We doen dat zelf intern. We werken erg hard en weten wat ervoor nodig is om te winnen in de Formule 1. En het is niet alsof we rustig aan gaan doen nu we op het podium staan. Het blijft hetzelfde, we blijven hard werken.”

Sterke resultaten in Monaco

Monaco was zeker een opsteker voor het team. Pierre Gasly ging op de zevende plek de strijd aan met Ferrari en Ocon wist het eerste podium voor Alpine te behalen in anderhalf jaar tijd.

“Het is niets anders dan wat hij vorig jaar deed op Suzuka in de regen [vierde plek voor Ocon, red.]”, vertelt Szafnauer. “We herinnerden hem daar aan, niet dat hij die herinnering nodig had. En laten we Pierre niet vergeten. Hij begon en eindigde als zevende. Het is moeilijk hier in te halen, hij moest het ook nog eens doen met de regen. Je zag dat andere coureurs er af vlogen, ook mensen vooraan. De coureurs deden het geweldig.”

“Deze baan is erg uitdagend”, vervolgt de teambaas. “Vooral als de omstandigheden veranderlijk zijn. Als je op de slicks rijdt en het begint te regenen wil je niet meteen naar binnen omdat het nog maar op een klein stukje regent. Elke ronde worden de omstandigheden dan weer anders. Je probeert de grens op te zoeken, maar dat is altijd een uitdaging.”