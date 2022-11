‘Vrij onverwachts’, zo omschrijft Esteban Ocon het moment dat teamgenoot Fernando Alonso in de sprintrace in bocht 4 buitenom kwam, waarbij de twee bijna in contact kwamen. Later gebeurde dat alsnog, al zag teambaas Otmar Szafnauer daar Ocon niet als schuldige. Wel vindt hij dat Ocon in bocht 4 meer ruimte had kunnen laten aan Alonso.

Alonso en Ocon kwamen in de openingsronde al bijna met elkaar in aanraking. Waar Ocon aan de binnenzijde zat, kwam Alonso er buitenom. De Spanjaard verloor bijna de achterkant op de kerbstones en schampte de sidepod van de Alpine van Ocon, maar de twee ontsnapten aan erger. Vervolgens ging het op start/finish alsnog fout. Alonso wilde Ocon inhalen, maar reed schade aan de voorvleugel. Het betekende een vijftiende plek voor Alonso en de achttiende plek voor Ocon.

Het incident werd door de stewards bekeken en zij kenden een 5 seconden tijdstraf aan Alonso toe en twee strafpunten op zijn licentie. “Dit was uiteraard niet de manier waarop we deze race wilden eindigen”, zegt Ocon tegen Viaplay. “Ik liep in ronde 1 schade aan de auto op. De sidepod was erg beschadigd. Het ging dus alleen maar achterwaarts in deze race. Het is niet de ideale situatie, het is kostbaar voor het team.”

Ocon legt uit dat hij in bocht 4 de McLarens aan de binnenkant wilde aanvallen. “Ik focuste me op hen. Ik zat aan de binnenkant en toen kwam Fernando via de buitenkant. Dat was vrij onverwachts. We moeten morgen samenwerken om ons een weg naar voren te banen.”

Teambaas Otmar Szafnauer stelde bij Sky Sports dat het contact tussen de twee op start/finish niet per se te wijten viel aan Ocon, maar het incident in bocht 4 wel. “Op het rechte stuk zag ik hem niet veel slingeren”, doelt Szafnauer op het moment voordat Alonso schade opliep. “Fernando zat er iets te dicht op. Maar in bocht 4 had Esteban hem misschien wat meer ruimte kunnen geven.”

Ocon, gevraagd naar zijn gedachten over die opmerkingen, wil daar niks over kwijt. “Geen commentaar”, aldus het korte antwoord van de Fransman.

Na de sprintrace vatte de Alpine van Ocon vlam. Foto: Motorsport Images