Alpine-teambaas Otmar Szafnauer heeft Alpine junior Jack Doohan een duidelijk doel gesteld voor 2023. De Australische coureur moet zich dit jaar focussen op het winnen van het Formule 2-kampioenschap, stelt Szafnauer, die hoge verwachtingen heeft van de ‘zeer professionele’ Doohan.

Bij Alpine zijn in de Academy alle ogen gericht op Doohan nu Oscar Piastri naar McLaren is overgestapt. Doohan, die in 2022 het opleidingsteam van Red Bull verruilde voor Alpine, maakte vorig jaar indruk in de Formule 2 en eindigde als zesde in het kampioenschap.

De 19-jarige zoon van motorlegende Mick Doohan blijft namens de Alpine Academy actief in de Formule 2, maar heeft nu al een duidelijk, hoog doel gesteld gekregen van teambaas Otmar Szafnauer. “Hij rijdt dit jaar weer in de Formule 2”, zegt Szafnauer. “Hij maakt deel uit van de Alpine-familie en blijft dat ook, maar zijn focus zal nu liggen op het winnen van het Formule 2-kampioenschap”, heeft de Amerikaan hoge verwachtingen van de Australische coureur.

Lees ook: Maakt Alpine met Doohan zelfde fout als bij Piastri? ‘We willen hem uitlenen’

Szafnauer is onder de indruk van de ‘zeer goede’ Doohan. “Hij is erg professioneel voor een jonge man, hij werkt hard en bereidt zich goed voor”, prijst hij de Alpine-junior, in wie hij een ‘geweldig potentieel’ ziet voor de toekomst.

Mocht Doohan de Formule 2-titel pakken, dan is het nog maar de vraag of hij meteen in de Formule 1 aan de slag kan. Esteban Ocon heeft een contract dat tot eind 2024 loopt, net als zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly. Daarnaast had Alpine-CEO Laurent Rossi vorig jaar al aangegeven dat het voor Doohan eerder, net als met Piastri, denkt aan een uitlening om hem dan later naar Alpine te promoveren.

Jack Doohan in actie tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi. Foto: Motorsport Images