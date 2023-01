Esteban Ocon is door Alpine-teambaas Otmar Szafnauer gewaarschuwd dat hij de gevechten met zijn teamgenoot ‘beter moet inschatten’. Szafnauer heeft dat Ocon duidelijk gemaakt, maar wil hem graag een reminder geven als dat nodig is.

Ocon en teamgenoot Fernando Alonso kwamen in de sprintrace in Brazilië tot twee keer toe in aanraking met elkaar. In bocht 4 kwamen de twee er met een minimale touché nog schadevrij uit, maar niet veel later kwam het tot contact op start/finish. Alonso, die achter Ocon zat, wilde zijn teamgenoot inhalen, maar raakte daarbij de achterkant van de Alpine.

Alonso werd uiteindelijk aangewezen als de schuldige en kreeg een tijdstraf van de stewards, al gaf Alpine-teambaas na de sprintrace toe dat Ocon hem ‘meer ruimte had kunnen geven’ in bocht 4. Ocon en Alonso spraken na die sprintrace niet meer met elkaar.

Voor het nieuwe seizoen krijgt Ocon, die nu landgenoot Pierre Gasly als teamgenoot heeft, alvast de waarschuwing van Szafnauer. “Hij moet waarschijnlijk beter inschatten wanneer zijn teamgenoot naast hem rijdt, want je wint het niet in de eerste ronde, of het nou je teamgenoot is of niet”, zegt Szafnauer tegen Motorsport.com. “Als je agressief bent tegen een concurrent en je valt allebei uit, verlies je allebei.”

“Als je agressief bent tegen je teamgenoot en je valt allebei uit”, vervolgt Szafnauer, “raad eens wie er dan verliest.” Het gaat er volgens de Amerikaan om dat Ocon dat soort situaties beter inschat en ze ‘later moet pakken’. Dat is Ocon al duidelijk gemaakt, benadrukt de Alpine-teambaas. “Maar als we nog reminders nodig hebben, dan help ik hem daar graag bij.”