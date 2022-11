Na de uitspraken van Fernando Alonso in Brazilië heeft Esteban Ocon een sneer uitgedeeld aan zijn oud-teamgenoot. De Fransman stelt dat hij ’98 procent van het werk’ deed bij Alpine en zegt teleurgesteld te zijn in de uitspraken van de tweevoudig wereldkampioen.

Ocon en Alonso kwamen in de openingsronde van de sprintrace in Brazilië al bijna in aanraking met elkaar, maar enkele ronden later ging het alsnog fout. Alonso raakte de achterkant van de Alpine van Ocon en reed schade aan zijn voorvleugel. De Spanjaard werd als schuldige aangewezen en kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het incident.

Na de sprintrace liet Alonso duidelijk merken dat hij uitkeek naar zijn afscheid bij Alpine. “Het is nog maar één race en dan is het voorbij. Ik kijk uit naar Abu Dhabi”, zei de Spanjaard, die ook duidelijk maakte dat hij Ocon niet meer als teamgenoot wilde hebben. “Ik herinner me dat ik bijna de muur in werd geduwd in Jeddah en in Boedapest bij de start, nu weer”, mopperde de tweevoudig wereldkampioen.

Ocon was niet blij met de uitspraken van zijn teamgenoot. “Natuurlijk was ik teleurgesteld door wat hij in de pers zei en dat hij dit niet intern hield”, zegt Ocon tegen Ouest France. Ocon gaf na het Grand Prix-weekend in Brazilië al aan dat hij niet met Alonso heeft gesproken over de incidenten en de uitspraken en dat is nog steeds niet gebeurd.

“Ik blijf respect voor hem hebben”, benadrukt Ocon. Het is volgens de Fransman wel ‘goed dat Alonso naar Aston Martin gaat en wij onze eigen weg gaan’. “Eerlijk gezegd nam ik 98 procent van het werk op mijn rekening en hij 2 procent”, sneert Ocon. “Ik was overwerkt. Ik deed alle ontwikkeling in de simulator, de marketingreizen…”

Ocon hoopt zich met Alpine in 2023 in de strijd met de topteams te mengen, maar weet ook dat het gat tussen de derde en vierde plaats ‘enorm’ is. “Het gaat tijd kosten en we moeten de andere teams niet onderschatten”, doelt hij op McLaren en Aston Martin.