Voormalig Alpine-teambaas Otmar Szafnauer snapt de interesse van Cadillac in Sergio Pérez wel. De oud-Red Bull-coureur wordt steeds vaker met het tweede stoeltje van het Amerikaanse team in verband gebracht, nadat hij eind 2024 nog zijn plaatsje bij de Oostenrijkers moest afstaan aan Liam Lawson. Volgens Szafnauer, die eerder met de Mexicaan heeft samengewerkt bij Force India en Racing Point, heeft Pérez de Formule 1 nog genoeg te bieden.

Terwijl Valtteri Bottas niet langer in spanning hoeft af te wachten – de Fin heeft een overeenkomst bereikt met het Amerikaanse Cadillac – is voor zijn potentiële teamgenoot Sergio Pérez de kogel nog niet door de kerk. De Mexicaan kwam voor het laatst in de Formule 1 in actie als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, en delfde daarbij constant het onderspit. De aanhoudende worstelingen van opvolgers Liam Lawson en Yuki Tsunoda met de Red Bull-bolide hebben de problemen van Pérez echter in een nieuw daglicht gezet.

De ervaring van de Mexicaan – waaronder als coureur van een team met meerdere wereldtitels op hun naam – maakt hem naar verluidt tot een gewilde kandidaat bij Cadillac. En terecht, zegt voormalig teambaas Otmar Szafnauer. “Als (Pérez, red.) de juiste omgeving vindt, met al zijn ervaring bij zowel kleinere teams met een kleiner budget als bij Red Bull, geeft hij goede feedback. Hij heeft dus zeker iets te bieden”, vertelt de voormalig Alpine-teambaas tegen PlanetF1. “Vooral voor een nieuw team dat de eerste paar jaar een ervaren coureur nodig heeft, zou Checo een goede aanwinst zijn.”

‘Wist waartoe Pérez in staat was’

In zijn laatste vijf races als Formule 1-coureur reed Pérez slechts één keer de top-tien in, tijdens de GP Las Vegas 2024. Volgens Szafnauer is dat echter geen goede indicatie van het talent van de Mexicaan. “Toen ik met Checo werkte, herinner ik me dat hij tegen me zei: ‘Ik ga Hülkenberg verslaan.’ Ik dacht dat het geweldig zou zijn als je dat echt zou kunnen bereiken, want Hülkenberg was toen een geweldige coureur, en nu nog steeds, en erg snel over één ronde. Het kostte Sergio wat tijd, maar uiteindelijk versloeg hij Hülkenberg.”

Pérez werd in 2015, in zijn tweede jaar als teamgenoot van Hülkenberg bij Force India, negende in het coureurskampioenschap, terwijl de Duitser op de tiende plaats eindigde. “Het was heel spannend. Dat maakte echt indruk op me en hij deed dat door zijn eigen harde werk, focus en mentale weerbaarheid op dat moment”, vervolgt Szafnauer. “Dus ik wist dat hij daartoe in staat was. Ik was een beetje verbaasd dat hij dat soort resultaten niet bij Red Bull behaalde.”

