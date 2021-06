De auto waarmee Michael Schumacher in 1991 zijn Formule 1-debuut maakte, staat te koop. Schumacher maakte tijden de Grote Prijs van België in 1991 zijn eerste officiële F1-meters met de Jordan 191, herkenbaar door de beroemde 7Up-livery.

Ben je een heel groot Michael Schumacher-fan of ben je nog op zoek is naar een leuk vaderdagscadeau? Dan is dit misschien wel iets voor jou. Het Britse bedrijf Speedmaster heeft heel wat unieke auto’s te koop, maar de Jordan 191 uit 1991 is misschien wel de meest speciale. De prijs meldt de Britse autoverkoper niet op zijn site.

De Jordan 191 in de bekende groen-blauwe 7Up-livery is de auto waarmee Michael Schumacher dertig jaar geleden zijn Formule 1-debuut maakte. Op Spa-Francorchamps verving de toen 22-jarige Duitser Bertrand Gachot, die tot een gevangenisstraf was veroordeeld. Tijdens de kwalificatie imponeerde Schumacher een de zevende plaats, een dag later viel hij al tijdens de eerste ronde uit door problemen met zijn koppeling.

Ook Tom Coronel is fan van de Jordan 191. In de videorubriek Toms top 10 toont Coronel elke Parabolica-aflevering een van zijn tien favoriete liveries aller tijden. Ook de Jordan 191 kwam al aan de beurt. Bekijk de video hier:

