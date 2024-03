Het Formule 1-team van Stake F1 (Kick F1, Sauber) heeft na de Australische Grand Prix een boete van 5.000 euro gekregen van de wedstrijdleiding na een onveilige pitstop van Valtteri Bottas.

Het zit de Zwitserse renstal, die in Melbourne uitkwam onder de naam Kick F1, niet mee dit seizoen als het gaat om pitstops. Problemen met de wielmorgen zorgden bij de eerste twee GP’s van het seizoen, in Bahrein en Jeddah, voor veel te trage pitstops van zowel Bottas als zijn Chinese teamgenoot Guanyu Zhou. In Melbourne ging het wederom mis.

‘Potentieel gevaarlijke situatie’

Bij een wederom veel te trage bandenstop van Valtteri Bottas was ook nog eens de wielmoer uit de wheelgun geschoten en de pitstraat opgerold, in de baan van andere auto’s. Er gebeurde niets, maar de stewards namen het veiligheidsincident hoog op. Omdat er in hun ogen ‘een potentieel gevaarlijke’ ontstond, werd na de race een boete opgelegd van 5.000 euro.

Valtteri Bottas in Bahrein: ‘Dit mag niet meer gebeuren’

Xevi Pujolar, de racedirecteur van Kick F1, heeft de oorzaak van het incident nog niet kunnen achterhalen, zo vertelde hij. “Het ligt niet aan de crew, die doet alles correct. We hebben een probleem met de hardware en we moeten proberen het voor de volgende race in Suzuka op te lossen.”