Laurent Mekies onthult welke belangrijke rol Max Verstappen precies speelt binnen Red Bull. De Fransman hoopt daarom de Nederlander ‘de beste mogelijke auto’ te geven, om hem zo bij de Oostenrijkse renstal te houden. ‘We hebben zijn magie op het circuit nodig’, zegt Mekies eerlijk.

Laurent Mekies staat in België voor het eerst tijdens een raceweekend aan het roer bij Red Bull. De Fransman volgt in de voetsporen van de ontslagen Christian Horner. Max Verstappen kijkt alvast uit naar de samenwerking met de ‘slimme’ Mekies. “Ik mag Laurent, en kan goed met hem overweg”, vertelde de viervoudig wereldkampioen op Spa. Dat is goed nieuws voor de net begonnen Mekies, want de teambaas wil natuurlijk graag de Nederlander bij Red Bull houden.

De ‘magie’ van Verstappen

“De waarheid is dat Red Bull enorm is toegewijd aan Max”, vertelt Mekies aan Formula1.com. “De manier waarop we onze enorme toewijding aan Max kunnen laten zien, is door hem de best mogelijke auto te geven. En hem de best mogelijke auto geven is wat iedereen bij Red Bull meer dan wat dan ook wil doen. Daar spannen we ons allemaal enorm voor in, en de rest volgt dan vanzelf. Natuurlijk staat Max centraal in het project, hij is de sleutel tot het project en we hebben zijn magie op het circuit nodig.”

Hoewel Mekies nog maar twee weken aan de slag is als Red Bull-teambaas, is de Fransman ervan overtuigd dat zijn renstal de juiste auto voor Verstappen kan ontwikkelen. “Ik denk dat het team alles in huis heeft om dat te doen”, voegt de teambaas eraan toe. “Het heeft de middelen. Het heeft de juiste instelling. En het belangrijkste is dat het de talenten heeft. Kortom, ik denk dat we alles hebben om de beste mogelijke auto aan onze coureurs te kunnen geven.”

