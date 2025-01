Flavio Briatore werkt sinds afgelopen mei als adviseur bij Alpine. Dankzij zijn lange geschiedenis in de koningsklasse is de voormalig teambaas van Renault van onschatbare waarde voor de Franse renstal. Teambaas Oliver Oakes onthult nu welke rol Briatore precies speelt binnen Alpine.

Oliver Oakes staat sinds 2024 aan het roer bij Alpine, en volgde in juli Bruno Famin op. De 36-jarige Brit staat er echter niet alleen voor, en kan vooral bouwen op de steun van adviseur Flavio Briatore. De Italiaanse zakenman kent een lange geschiedenis in de Formule 1, en speelt daarom een belangrijke rol binnen het Franse team. Oakes onthult nu welke rol precies.

LEES OOK: UPDATE: Alpine bevestigt komst Colapinto, meteen druk op Doohan

“Flavio staat boven iedereen”, vertelt de teambaas aan PlanetF1. “Hij is overal geweest, heeft alles gedaan, heeft het T-shirt en ik denk dat het heel duidelijk is dat de afstemming er is tussen mij, Flavio en Luca (de Meo, Renault-CEO, red.). We zitten met z’n drieën in alles samen. Er is geen machtsspel, het is echt transparant en ik denk dat dat waarschijnlijk iets was wat voorheen ook ontbrak.”

De drie topmannen bij Alpine verdelen het werk bij de renstal, op dezelfde manier als CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella dat succesvol doen bij McLaren. “Het is geen one-man-show”, vervolgt Oakes. “Ik denk dat het niet alleen, aan de top, ik, Flavio en Luca zijn. Er zijn er nog twee of drie onder mij die ook deel uitmaken van die leidersgroep. Dat is precies wat er nodig is om een sterk team te hebben en iedereen die samenwerkt.”

Marko en Horner

Oakes ziet zelf ook wel gelijkenissen tussen zijn relatie met Briatore en die tussen Red Bull-adviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner. “Ik denk dat dat er wel een beetje in zit. Veel mensen willen het altijd hebben over de overeenkomsten tussen mij en Christian, Helmut en Flavio. Ze zijn een zeer succesvolle organisatie geweest bij Red Bull. Waarschijnlijk zijn er een aantal overeenkomsten en we zijn ook verschillend. Wat ergens werkt, werkt niet altijd ergens anders”, besluit Oakes.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)