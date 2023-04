De Formule 1 wordt komend weekend hervat met de Grand Prix van Azerbeidzjan. Voor het eerst in de historie van de race in Bakoe wordt er op het stratencircuit een sprintrace verreden. Het slagen van die race kon weleens leiden tot een ware revolutie binnen de Formule 1.

Niet iedereen is onverdeeld positief over hoe de sprintraces de afgelopen twee jaar werden georganiseerd en daarom wordt er komende week gestemd over een nieuwe opzet. Tot nu toe werd er op vrijdag gekwalificeerd voor de sprintrace op zaterdag en de uitslag van die race vormde de startopstelling voor de Grand Prix op zondag. In de nieuwe opzet krijgen beide races een eigen kwalificatie waardoor ze meer los van elkaar komen te staan. Mocht een coureur schade rijden in de sprintrace dan betekent dat niet automatisch dat hij de Grand Prix achteraan start.

Mocht die nieuwe opzet er komen dan wordt die tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan al toegepast en dat is meteen een goede test. Tegenstanders van de sprintrace vinden het onverantwoord om op zo’n snel en potentieel gevaarlijk circuit twee races te houden, terwijl voorstanders verwachten dat Bakoe de lakmoesproef is. Als daar alles goed gaat dan zullen meer races volgen.

Günther Steiner, teambaas van Haas, denkt dat in de toekomst zelfs de helft van alle Grands Prix het sprintraceformat krijgt. “Er is momenteel meer vraag naar races dan er beschikbare plekken zijn. Hoe kun je meer races binnenhalen, meer competitie, meer racen als we niet meer dan 24 evenementen kunnen doen? Laat een evenement gewoon dubbel tellen”, aldus de Italiaan in gesprek met Reuters. “Ik denk dat het een goede toevoeging voor het weekend is om meer sprintkwalificaties in te lassen. Je moet natuurlijk wel kijken of de fans het leuk vinden en dan beslissen wat de volgende stap is. Maar op dit moment steun ik de sprintkwalificatie van harte.”

Zes sprintraces

Azerbeidzjan is de eerste van zes Grands Prix die volgens het sprintraceformat wordt verreden, later dit jaar staan nog Oostenrijk, België, Qatar, de Verenigde Staten (Austin) en Brazilië op het programma.

