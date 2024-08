Volgens onze techniekexpert Rob van den Heijkant moet Red Bull wel teruggefloten zijn door de FIA. Anders is de stagnatie van de RB20 niet te verklaren. Een terugblik op een bewogen half jaar voor de Oostenrijkse renstal.

“In het begin van dit seizoen liep Red Bull twee stappen vooruit op de rest. Alles ging perfect, maar hoe anders is het nu. Natuurlijk heeft de concurrentie niet stilgezeten, maar zo snel kun je dat gat niet dichten in de Formule 1. Ik denk daarom dat Red Bull is teruggefloten door de FIA. Het lijkt namelijk verdacht veel op de situatie van Aston Martin vorig jaar. Zij kwamen als een raket uit de startblokken, werden op de vingers getikt vanwege een trucje met de voorvleugel en vielen ook terug in het veld.

Ik weet niet wat er is aangepast aan de RB20, maar het is duidelijk dat ze nu met balansproblemen kampen. Hier klaagt Max Verstappen natuurlijk ook over. Het belang van een goede balans hebben we in de techniekrubriek van FORMULE 1 Magazine al vaker besproken: in de snelle bochten wil je dat deze naar achteren schuift en in de langzame bochten meer naar voren. Dit krijg je bijvoorbeeld voor elkaar door het verbuigen van de voorvleugel.

Minder windtunneltijd

Ze moeten bij Red Bull nu echt aan de bak om dit op te lossen, maar dat kost behoorlijk wat tijd en inspanning. Bovendien hebben ze minder windtunneltijd dan de concurrentie en dat maakt dit proces alleen maar lastiger. Normaal gesproken heeft dit kampioensteam daar geen problemen mee, maar momenteel loopt het daar op de een of andere manier allemaal wat moeizamer. Ze hebben onlangs voor de Grand Prix van Hongarije wel updates meegenomen, maar deze hebben de balansproblemen in ieder geval niet verholpen.

Het is ook niet zo simpel dat je een update erop schroeft en het gelijk werkt. Het gaat immers niet alleen over de aerodynamische balans, maar ook over hoe de aerodynamica samenwerkt met de mechanische grip en de banden. Het hele plaatje moet kloppen. En misschien begint Red Bull inmiddels last te krijgen van de mensen die daar vertrekken zoals Adrian Newey. Je merkt gewoon dat er wat dingen misgaan en dat het niet soepel loopt. Ze moeten nu wel snel iets zien te vinden om die balans te verbeteren. Lukt dit, dan zie ik Verstappen gewoon de titel winnen. Zo niet, dan wordt het nog een heel spannend jaar.”

