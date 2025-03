Technisch directeur van Racing Bulls Jody Egginton verlaat het team. Dat maakt het zusterteam van Red Bull op maandag bekend. De Brit gaat vanaf 1 april aan de slag bij Red Bull Advanced Technologies als Engineering Director. Chief Technical Officer Tim Goss en Deputy Technical Directors Guillaume Cattelani en Andrea Landi nemen de taken van Egginton over.

Egginton ging in 1996 al aan de slag in de Formule 1, als juniorontwerper bij het team van Tyrrell. De Brit had een paar uitstapjes naar andere raceklassen, maar bleef vanaf de jaren negentig vooral in de koningsklasse werken. Na aan de slag te zijn geweest bij Midland – dat later bekendstond onder de namen Spyker, Force India en Team Lotus – verhuisde Egginton naar Faenza, waar hij Head of Vehicle Performance werd bij Red Bulls zusterteam. De Brit werd technisch directeur in 2019.

Nieuwe uitdaging

“Het is voor mij een fantastische ervaring geweest om meer dan tien jaar deel uit te hebben gemaakt van dit team”, blikt Egginton in het persbericht terug op zijn tijd bij Racing Bulls. “Maar na bijna twintig jaar alleen maar met Formule 1 bezig te zijn geweest, vind ik het tijd voor verandering. Ik krijg een geweldige opdracht als Engineering Director van Red Bull Advanced Technologies. Het bedrijf heeft momenteel een lijst met spannende projecten, dus ik kan niet wachten om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen.”

Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies bedankt de vertrekkende Egginton voor zijn werk bij het team. “Als technisch directeur heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het stimuleren van innovatie en het bevorderen van de groei van het team. We wensen hem het allerbeste voor deze nieuwe uitdaging binnen de Red Bull-familie.”

