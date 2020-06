Tegenvaller voor Beitske Visser: W Series stelt tweede seizoen uit naar 2021

De W Series, de raceklasse voor vrouwen, slaat in 2020 een jaartje over. De vrouwenklasse, waarin de Nederlandse Beitske Visser vorig jaar tweede eindigde en ook dit jaar zou aantreden, stelt haar tweede seizoen door de coronacrisis uit naar 2021. “Nu we de zeer moeilijke beslissing hebben genomen om een einde te maken aan de onzekerheid rond onze plannen voor 2020, richten we ons op 2021, dat groter en beter dan ooit zal zijn.”

De W Series laat in een statement weten dat het na lang beraad heeft besloten in 2020 een jaartje over te slaan. Na gesprekken met de FIA, F1 en DTM (waarvoor de W Series het voorprogramma vormt) besluit de vrouwenklasse dat er dit jaar geen on track-actie zal plaatsvinden. Het W Series-seizoen had normaal gesproken vorige maand in Rusland moeten beginnen en zou haar climax kennen in oktober in Mexico.

De plannen om als support serie van de F1 te rijden blijft bestaan, maar verhuist naar volgend jaar. De W Series zal die rol in 2021 tijdens de Grote Prijzen van Amerika en Mexico vervullen. “Nu we de zeer moeilijke beslissing hebben genomen om een einde te maken aan de onzekerheid rond onze plannen voor 2020, richten we ons op 2021, dat groter en beter dan ooit zal zijn”, vertelt CEO Catherine Bond Muir.

Ook Formule 1-topman Ross Brawn is teleurgesteld, maar kijkt uit naar volgend jaar. “De W Series heeft een ongelooflijke impact gehad op de autosportwereld, en we waren verheugd dat ze dit jaar in ons programma zouden komen. Het is een grote teleurstelling voor ons allemaal dat de evenementen vanwege de coronacrisis niet zullen plaatsvinden. We kijken uit naar spannende races in 2021 wanneer de W Series terugkeert.”

