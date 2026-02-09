McLaren heeft eindelijk het doek getrokken van de nieuwe MCL40, de auto voor het aankomende F1-seizoen. De regerend constructeurskampioen reed tijdens besloten tests in Barcelona nog met een zwarte camouflagekleurstelling, maar nu keren de bekende papajakleuren terug op het chassis. Daarmee eert McLaren, dat in 2025 beide titels in de Formule 1 veroverde, een lange traditie.

Tijdens een speciale presentatie in Bahrein kregen fans een eerste glimp van de MCL40; in de kampioensgarage op het Bahrain International Circuit onthulde McLaren het ontwerp voor 2026. “Met trots presenteren we de livery voor 2026”, liet CEO Zak Brown weten. “Het iconische papaja prijkt opnieuw op de auto, waarmee we onze traditie voortzetten om de livery van kampioensauto’s door te geven aan het volgende seizoen. Raceprestaties staan centraal bij het verkennen van creatieve oplossingen, en met deze auto hebben we een balans gevonden tussen creativiteit en aerodynamica.”

‘Nieuwe uitdaging’

“2026 markeert een nieuwe uitdaging”, voegde teambaas Andrea Stella eraan toe. “We gaan een nieuw tijdperk van F1-reglementen tegemoet. Als onafhankelijke deelnemer nemen we het dit seizoen op tegen vijf topfabrikanten die ons allemaal willen verslaan. Hoewel we kunnen profiteren van de lessen uit de afgelopen succesjaren, beginnen we allemaal weer vanaf nul. Prestaties uit het verleden bieden geen garanties.”

“De auto ziet er geweldig uit”, reageerde Oscar Piastri gelaten. “Natuurlijk lijkt de livery op die van de afgelopen jaren, maar toen waren we ook zeer succesvol. We staan voor een grote uitdaging met de nieuwe reglementen, maar ik begin dit jaar vol positiviteit en ben klaar om dit nieuwe F1-tijdperk met beide handen aan te grijpen. We hebben veel waardevolle lessen getrokken uit vorig jaar, dus ik voel me sterker dan ooit en kijk ernaar uit om te zien wat we dit jaar kunnen bereiken.”

Meer papaja

Teamgenoot en titelverdediger Lando Norris vulde aan: “De livery is heel herkenbaar, maar meer papaja is altijd goed. Ik heb ontzettend genoten van de testlivery die we in Barcelona gebruikten, maar deze kleurstelling zal ons gedurende het seizoen nog meer energie geven. Het was ongelooflijk om het kampioenschap te winnen met het team waar ik vanaf het begin bij ben geweest”, vervolgde hij. “We beginnen dit jaar als kampioen en ik ben benieuwd wat we in dit nieuwe tijdperk kunnen bereiken.”

De presentatie werd afgesloten met een spectaculaire vuurwerkshow op het circuit, uiteraard in papajakleuren. Of de MCL40 de verwachtingen waar kan maken, zal binnenkort blijken. Eind deze week komt de nieuwe bolide opnieuw in actie tijdens de eerste pre-season tests in Bahrein. In maart gaat het seizoen officieel van start met de openingsrace in Melbourne.

Zijaanzicht van de MCL40 (McLaren)

Vooraanzicht van de MCL40 (McLaren)

