Terugblik 2010: Alonso trakteert de tifosi en geeft Ferrari adempauze met zege op Monza

FORMULE 1 gaat nu er niet geracet wordt terug in de tijd naar een jaar waarin er wél van alles gebeurde: 2010, toen Ferrari, Red Bull én McLaren tot en met de laatste race om de titel vochten, de spanning hoog opliep en een zekere Michael Schumacher zijn comeback maakte. Dit keer de race op Monza, waar Ferrari moest pieken voor eigen publiek.



Monza mag dan Ferrari’s thuiswedstrijd zijn, van een makkelijk nummertje in de eigen achtertuin is in 2010 zeker geen sprake. Ferrari ligt in de Formule 1 onder vuur vanwege de omstreden teamorder in Duitsland, die mogelijk uitgerekend vlak voor Monza nog een staartje krijgt: de donderdag voor de Grand Prix buigt de World Motor Sport Council zich over de zaak.

De Scuderia komt er echter met de schrik vanaf: de 100.000 dollar boete die het voor het ‘teamorder-vergrijp’ heeft gekregen, is afdoende, oordeelt de FIA-raad. Van opgelucht ademhalen is echter geen sprake: Ferrari staat – zeker in Italië – sportief ook onder hoge druk, met de titelkansen van kopman Fernando Alonso die sinds zijn omstreden zege in Duitsland weer flink zijn geslonken.

Deels komt dat omdat Ferrari’s F10 geen wonderwagen is, deels door fouten van Alonso. De Spanjaard is als de grote verlosser binnengehaald en laat zijn talent en gogme geregeld zien, maar in de aanloop naar Monza worden zijn misstappen ook gretig aangehaald, waaronder die in de vorige race op Spa.

Fouten met gevolgen

In België crasht Alonso in de slotfase op een natte baan en het is niet zijn eerste kostbare fout van het jaar: in Australië verliest hij plekken door een startbotsing, in Monaco crasht hij zo hard in VT3 dat hij de kwalificatie mist en achteraan moet starten, in Engeland haalt hij Robert Kubica buiten de baan om in en krijgt een dure drive-through, en dan is er België nog. Dus ja, de druk staat er wel op.

Onder toeziend oog van tienduizenden tifosi én Ferrari-president Luca di Montezemolo, die Alonso en teambaas Stefano Domenicali op Monza op de vingers komt kijken, maakt Alonso echter geen fouten in de kwalificatie. Hij pakt pole, voor McLarens Jenson Button. Hogesnelheidstempel Monza is duidelijk Ferrari- en McLaren-terrein, met Mark Webber de snelste Red Bull-rijder op P4.

Misstap van Hamilton

Webber heeft zondag ook nog eens een slechte start, terwijl Button juist goed wegkomt. Hij pakt de leiding af van Alonso, die inclusief klein kusje aan de McLaren wel in zijn kielzog volgt. Alonso’s teammaat Felipe Massa geeft rugdekking op plek drie, met Lewis Hamilton die op zijn beurt de aanval op de Braziliaan opent.

Hamilton verkijkt zich in de krappe Variante della Roggia echter en touchteert Massa. Het contact is zacht, maar zijn ophanging rechtsvoor knakt en hij valt uit door wat toch wel een slordige fout is. “Dit zijn de fouten waardoor je de titel verliest”, baalt Hamilton na. “Ik kan alleen maar naar mezelf als schuldige wijze.”

Geluk bij een ongeluk voor Hamilton is dat het vooraan met Button en Alonso tussen de nummer vier en vijf uit het WK gaat. Nummer twee Webber bijt na zijn slechte start zijn tanden stuk op de middenmoot, terwijl Sebastian Vettel met een motorprobleem worstelt dat zich later oplost. Daarna moet Vettel alsnog genoegen nemen met plek vier, met Webber die slechts zesde wordt.

Alonso in de aanval

In de strijd om de zege komt het uiteindelijk op strategie aan. McLaren probeert Buttons pitstop zo lang mogelijk uit te stellen, tot het moment in ronde 36 daar is. Het is een snelle stop, maar Alonso is doorgereden en gaat ervoor: hij ratelt een razendsnelle ronde af alvorens zelf de pits in te duiken, waar ook Ferrari’s servicebeurt voortreffelijk verloopt.

Alonso komt nét voor Button uit de pits, al zet die zijn bolide er bij het ingaan van de chicane naast. Alonso dekt de binnenkant echter af en blijft er voor. Het is gedaan, de zege zestien ronde later een feit. Monza ontploft, de tifosi overschreeuwen de gillende V8-motoren. “Zo klinkt Italië dus”, reageert een geëmotioneerde Alonso over de radio.

Met de zeer welkome 25 punten op zak, sluit Alonso het Europese deel van het seizoen als derde in het WK af. Webber is de nieuwe koploper, met Hamilton er tussenin en Button en Vettel als vierde en vijfde achter Alonso. “We staan nog achter, maar hebben een goede stap gezet”, weet hij. En wat hij vast al dacht, maar nu voor het eerst heeft ervaren: “Winnen op Monza met Ferrari is iets heel speciaals.”

