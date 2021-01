Terugblik op 2020 met Rob Kamphues: ‘Als Hamilton en Verstappen in die Racing Point zaten, wonnen ze misschien wel vijf races’

Het Formule 1-seizoen 2020 zit erop en dus gaan wij van FORMULE 1 Magazine uitgebreid terugblikken op het afgelopen raceseizoen en deze keer doen we dat met autocoureur, presentator van Ziggo Sport en oprichter van de stichting Groot Hart Rob Kamphues. Wat verwacht hij van Sergio Pérez bij Red Bull en waarom is hij trots op de Formule 1?

Rob, het seizoen 2020 zit erop. Als je aan het afgelopen jaar denkt, waar denk je dan gelijk aan terug?

Het is echt een wonder dat er zeventien races gereden zijn. Formule 1 is de eerste sport die de draad weer oppikten en konden dat ook op een redelijk veilige manier doen. Zij hadden al snel in de gaten hoe ze dit moesten aanpakken, sneller dan de meeste regeringen. Voor hetzelfde geld was er een epidemie uitgebroken in de paddock, zoals dat nu in het voetbal gebeurt, maar dat is gelukkig niet gebeurd. De Formule 1 heeft het dus echt goed gedaan.”

“Waar ik ook aan terug denk is dat de Formule 1-teams beademingsapparatuur hebben gemaakt voor ziekenhuizen. De Formule 1 is niet langer een sport die in zijn eigen universum blijft hangen, ze hebben nu voor het eerst het voortouw genomen. Ze strijden tegen corona, hebben acties gevoerd voor #BlackLivesMatter en #WeRaceAsOne, mede door Lewis Hamilton, en dat maakt me wel trots.

Lees ook: Terugblik met Allard Kalff op 2020: ‘Racing Point is de tegenvaller van het seizoen’

Er zijn zoals je net zei zeventien races gereden in plaats van de geplande 22. De Formule 1 is teruggegaan naar oude circuits en is afgereisd naar ‘nieuwe’ circuits. Welk circuit beviel jou het meest?

Imola. Ik heb er zelf een aantal keer gereden en het is echt een prachtig circuit, met een paar moeilijke bochten zoals Acque Minerali, Variante Alta, de Rivazza’s en Tamburello. Ook is het een circuit met een enorme tragiek. Gilles Villeneuve reed daar zijn laatste wedstrijd en Aryton Senna en Roland Ratzenberger kwamen daar om het leven.

Moeten ze in de toekomst niet vaker teruggaan naar oude circuits zoals Imola en de Nürburgring?

Het is belangrijk dat de sport nieuwe geschiedenis schrijft. Een circuit als Istanbul Park was nooit op de kalender gekomen als ze op de oude circuits waren gebleven. Maar wat mij betreft hoeven ze niet terug te gaan naar de Nürburgring en naar Hockenheim. Die circuits vind ik niet heel erg spannend.

Lees ook: Schaderapport: Wie reed de meeste schade in 2020 en hoeveel kostte Grosjeans megacrash?

Je had het net al kort over Lewis Hamilton. Hij is weer wereldkampioen geworden en is nu een zevenvoudig wereldkampioen. Hoe kijk je naar hem?

Ik heb ontzettend veel respect voor hem. Hij heeft gezegd dat hij achter de schermen enorm belangrijk is voor Mercedes en daarom had ik hem ook graag bij Red Bull gezien. Max zou heel veel aan coureur als Hamilton of Alonso hebben. Zij hebben de ervaring en kunnen de boel op scherp zetten. Ik weet niet of Max dat nu al kan, hij kan dat waarschijnlijk als hij zelf meer ervaring heeft.

Red Bull heeft nu een ervaren man aangesteld. Niet Lewis Hamilton, maar Sergio Pérez. Hoe gaat hij het doen?

Hij is een goede steady racer. Het kan bijna niet anders dat Pérez het beter gaat doen dan Albon, alleen heeft Pérez de pech dat hij slechts anderhalve dag krijgt om te testen. Dat is gewoon te weinig. Aan het einde van 2020 werd de Red Bull-auto al wat stabieler, maar als ze volgend jaar weer zo’n instabiele auto hebben dan wordt Pérez ook gewoon op een seconde gereden door Verstappen.”

“Vergis je niet: Ricciardo werd aan het einde van 2018 ook zoek gereden door Verstappen en hij is bepaald geen slechte coureur. Verstappen heeft net zoals George Russell en Charles Leclerc altijd één á twee tienden voorsprong op zijn teamgenoot. Zij zijn supertalenten, maar met Pérez haalt Red Bull een uitstekende tweede man in huis.

Stel dat Pérez volgend jaar vlak voor Verstappen rijdt. Wat gaat Red Bull dan doen?

Als Max sneller is, haalt hij hem natuurlijk in en dan gaat Red Bull hetzelfde doen wat Mercedes vaak doet met Bottas en Hamilton: geef je plek aan je teamgenoot en als hij er niet in slaagt om de voorliggers in te halen dan geef je die plek terug. Maar als ze aan elkaar gewaagd zijn, dan ligt het natuurlijk anders. Dat zag je natuurlijk bij Vettel en Leclerc in 2019. Als je in de vuile lucht rijdt, dan gaan je banden er vrij snel aan en voor je het weet is de aanval afgeslagen, maar onder normale omstandigheden is Max gewoon een halve seconde sneller.

Wie is wat jouw betreft de grootste verrassing van het jaar en wie is de grootste tegenvaller?

Alles met een Ferrari-motor viel tegen afgelopen seizoen, maar Ferrari zelf spant de kroon. Zij waren echt dramatisch in 2020. Maar ik begrijp dat ze een snelle motor op de testbank hebben staan. Ze hebben niet voor niets ingestemd met een bevriezing van de motoren. De motor van volgend jaar moet dus wel in orde zijn.”

“Racing Point is wat mij betreft de verrassing van het jaar. Dat zij met de tweede beste auto niet tweede in het WK zijn geworden vind ik verrassend. Uiteindelijk hebben ze toch nog een race gewonnen. Ontzettend knap natuurlijk, maar als Max of Lewis in die auto had gezeten dan hadden ze misschien wel vijf races gewonnen.