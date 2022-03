Max Verstappen sluit de testdagen in Bahrein ter voorbereiding op het 2022-seizoen met de snelste tijd af. De Oostenrijkse renstal komt op de laatste ochtend met een upgrade aan de sidepods van de RB18 en die lijkt succesvol.

Pas na drie kwartier komt Sergio Pérez, die de ochtendshift op zich neemt de baan op. Direct vallen de nieuwe geplooide sidepods op. De Mexicaan zet vervolgens gelijk de snelste tijd op de klokken. Over de dag gezien lijkt de Red Bull stabieler in de bochten en dat is precies wat het doel van de upgrade is.

Nadat Haas vrijdag een uur langer door mocht gaan, mag het zaterdag drie uren inhalen in verband met de verloren testtijd op donderdag. Kevin Magnussen is daarom een uur eerder begonnen en Mick Schumacher gaat na afloop van de test nog twee uur door.

Startprocedure testen

De ochtend verloopt zonder incidenten, pas tegen het einde van de ochtendsessie is er de eerste rode vlag. Dit blijkt niet voor een incident, maar de FIA gaat dan wederom de startprocedure testen. Deze keer mogen er wel auto’s naar de grid en wordt er een staande start geoefend. Pérez, Pierre Gasly, Lance Stroll en Guanyu Zhou verschijnen aan de start.

In de middagsessie doen Red Bull, Ferrari en AlphaTauri het rustig aan. Pas na een uur komen zij voor het eerst de baan op. Max Verstappen heeft de Red Bull overgenomen van Pérez en verschijnt dan met nieuwe wing-endplates aan de voorvleugel. Wederom een update dus. Ook Verstappen gaat naar de snelste tijd.

Ook de middag verloopt zonder al te veel incidenten. Er kunnen veel long runs worden gemaakt. Mclaren heeft ondanks wat updates aan de vloer nog steeds last van de remproblemen. Teambaas Andreas Seidl geeft aan dat een volgende update pas volgende week komt en de kans aanwezig is dat de McLaren’s de remmen moeten sparen in de eerste race van het seizoen.

Rode vlag

Met nog zo’n anderhalf uur te gaan wordt de rode vlag gezwaaid omdat Mick Schumacher bij het opkomen van het rechte stuk spint. Hij kan echter zijn weg vervolgen en duikt de pitstraat in. De rode vlag is daarmee van korte duur. Vlak daarna schiet Leclerc naar de snelste tijd op de zachte banden en is twee tienden sneller dan Verstappen.

Met nog een half uur op de klok slaat de versnellingsbak van de Alfa Romeo van Valtteri Bottas vast in de vierde versnelling. Er komt een rode vlag om de bolide te bergen. De sessie zit erop voor de Fin. Als de baan weer vrijgegeven is en Verstappen op de zachtste band een snelle ronde wil beginnen spint hij. De Nederlander blijft op de baan, herpakt zich en rijdt vervolgens naar een 1:31. Deze weet hij vlak voor het einde van de sessie nog te verscherpen naar 1:37.720.

