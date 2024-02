Eén beeld zegt meer dan duizend woorden, zeker in een fotogenieke sport als Formule 1. Elke donderdag presenteren we een opvallende, bijzondere of foto met nieuwswaarde uit ons rijke archief en het verhaal erachter. Vandaag in deel 3: testkilometers maken in de woestijn.

Ze worden tegenwoordig live op televisie uitgezonden, de drie testdagen op het Bahrain International Circuit in Sakhir. Niet omdat het zo bijzonder spannend is, maar omdat de moderne consument niets van het feestje wil missen en reikhalzend uitkijkt naar een nieuw seizoen. U vraagt, wij draaien. Livesport is onderscheidend. Dan maakt het weinig uit of het om een training of test gaat waarin geen spanning of een competitie-element zit.

Testdagen werden ooit achter gesloten deuren gehouden. In Barcelona gingen de poorten (vast uit commerciële overwegingen) voor publiek volgens mij voor het eerst open. Ooit stond ik er op het dak van het pitgebouw tussen honderden Nederlandse fans. Voor hen waren de testdagen een goedkoop alternatief voor een Grand Prix. Nu zagen en hoorden ze de machtige machines immers ook van dichtbij. Dus ja, waarom niet?

Sinds 2021 zijn de testdagen in Bahrein, een week later gevolgd door de openingsrace. Altijd goed weer, geen files, een gastvrije koning en weinig kouwe drukte. Precies wat de teams en coureurs zoeken. Want er moeten kilometers worden gemaakt om te testen of de aanpassingen functioneren. Urenlang zitten coureurs achter het stuur te trappen om zoveel mogelijk data te verzamelen. En natuurlijk weten ze na dag 1 al of de auto snel en goed is, of dat een lang en ellendig jaar wacht.

Een paar jaar geleden was ik in Bahrein om de testdagen te volgen. De hele dag hang je wat verveeld rond in het (half lege) mediacentrum op een verder bijna verlaten circuit, midden in het niets. Maar het is net als met tv-kijkers: mensen willen geïnformeerd worden. Ook bij testdagen waar geen enkel team echt het achterste van zijn tong laat zien. Voor fotografen zijn het in de woestijnhitte trouwens ook lange dagen. Het is wachten op de perfecte prent of het ontdekken van een noviteit op een van de auto’s. Want iedereen, ook de teams, loert bij de tests naar elkaar.

Op woensdag 21 februari wordt het Formule 1-jaar 2024 officieel afgetrapt met in totaal 24 (drie keer acht) testuren. Live te volgen: op televisie en formule1.nl!