Op 27 oktober, vandaag tien jaar geleden, bevestigde Sebastian Vettel zijn status als een van de groten in de Formule 1 door zijn vierde (en uiteindelijk laatste) wereldtitel te veroveren. Het Buddh International Circuit in India vormde het decor voor de ongekende triomf van de destijds 26-jarige Duitser. Terug naar die memorabele dag in 2013.

Vettel won na de zomerstop in 2013 negen opeenvolgende races, een nooit eerder vertoonde prestatie. Als drievoudig wereldkampioen was hij alle concurrenten de baas. Vettel verbeterde met de toen uitzonderlijke prestatie bovendien het record van landgenoot en lichtend voorbeeld Michael Schumacher.

Hij werd dat jaar door velen verguisd, vermoedelijk als gevolg van zijn enigszins arrogante houding. Het ‘Multi 21-incident’ in Maleisië is hiervan een voorbeeld. In Kuala Lumpur lapte hij namelijk de teamorders vanaf de pitmuur aan zijn laars. Het team sommeerde om teamgenoot Mark Webber niet aan te vallen. Desondanks passeerde Vettel de Australiër, om vervolgens de race te winnen. “Ik was aan het racen, ik was sneller, ik haalde hem in, ik won”, zo reflecteerde de wereldkampioen daarop.

Vettel en Webber op het podium na het ‘Multi 21-incident’ in Maleisië (Foto: Motorsport Images)

Overmacht

Deze genadeloze mentaliteit bracht Vettel een jaar van absolute overmacht in 2013. De Red Bull-coureur stak mijlenver boven zijn concurrent Fernando Alonso uit. In India kon Vettel zijn vierde opeenvolgende wereldtitel bemachtigen en zich zo bij de groten van de sport voegen. Op zaterdag was al duidelijk dat het weekend wederom in het teken van Vettel zou staan. Hij kwalificeerde op pole position met een voorsprong van maar liefst zeven tienden op de nummer twee.

Op zondag, jagend op die door hem zo vurig gewenste plek tussen de groten van de sport, kende Vettel een vliegende start. Hij reed al snel weg bij de concurrentie. Binnen twee ronden had hij al een gat van vier seconden geslagen. Tot verbazing van velen dook de Red Bull met nummer 1 aan het einde van de tweede ronde de pitstraat in.

Hij koos voor een alternatieve strategie. Hiermee toonde hij buitengewoon veel zelfvertrouwen. De coureur en zijn RB9 leken één te zijn geworden. Met een verpletterend tempo maakte de Duitser de strategie waar. Vettel onttroonde het gehele veld en kroonde zich met een voorsprong van 30 seconden tot viervoudig wereldkampioen..

Een trotse Christian Horner feliciteerde zijn pupil over de boordradio. Volgens de teambaas had Vettel een nieuw hoogtepunt in zijn carrière bereikt. “Sebastian Vettel, je hebt het op sublieme wijze geflikt! Je bent nu viervoudig wereldkampioen! Je voegt je bij illustere namen: Schumacher, Fangio, en dan kom jij.”

Vettel aanbidt zijn auto na het winnen van zijn titel (Foto: Motorsport Images)

Terugblik

In 2020 blikte Vettel nogmaals terug op zijn kampioenschap. “Na het winnen van mijn vierde titel hebben we natuurlijk uitbundig gefeest. De volgende dag moest ik vroeg naar het vliegveld, maar wel met een behoorlijke kater. Ik zat in de auto, keek op en zag een olifant op de weg zag staan. Ik vroeg me af of ik dat echt zag of dat ik nog steeds dronken was. Gelukkig verzekerde de taxichauffeur me dat ik niet volledig krankzinnig was. Er stond daadwerkelijk een olifant op de weg, dat kan alleen in India.”

De periode 2010-2013 zal de geschiedenis ingaan als de ‘Vettel-Era’, oftewel het tijdperk-Vettel. Na de reglementswijzigingen in 2014 kwam er een einde aan zijn dominantie. In 2015 stapte de Duitser over naar Ferrari. Hij slaagde er echter nooit in om zijn jongensdroom van een wereldtitel met de Italiaanse renstal te verwezenlijken.

Uiteindelijk was 2022 het laatste seizoen voor Vettel in de Formule 1. Hij veranderde in de jaren daaraan voorafgaand in een coureur met een beduidend rustiger karakter. Voor degenen die de Formule 1 tijdens zijn hoogtijdagen op de voet volgden, is één ding duidelijk: Sebastian Vettel was in zijn beste jaren onstuitbaar en een ware kampioen.

