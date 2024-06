Mismanagement? Te hoge verwachtingen? Frans organisatorisch onvermogen? Alpine, voorheen Renault, is de afgelopen jaren ondanks alle ambitieuze grootspraak verworden tot grap van de Formule 1. Misschien wordt het tijd dat de Franse autofabrikant de renstal in de verkoop zet om verdere reputatieschade te voorkomen.

Flavio Briatore, je weet wel, de voormalige teambaas van Renault en in Singapore 2008 het brein achter een van de grootste Formule 1-schandalen (Crashgate) ooit, schijnt als consultant te zijn ingeschakeld om rust in de Franse duiventil te brengen. Maar ook om te kijken of hij Mick Schumacher, zoon van de legendarische coureur waarmee hij bij Benetton twee wereldtitels veroverde, er kan stallen. Aan belangen dus geen gebrek voor de flamboyante Italiaan, Maar dat is usance in de Formule 1, een sport die doordrenkt is van (ondoorzichtige) belangenverstrengelingen.

Esteban Ocon is na een hele rits ingenieurs, teambazen, coureurs en andersoortig personeel dat hem de afgelopen jaren voorging, de volgende die Alpine zal gaan verlaten. Zij het in zijn geval niet uit vrije wil. Collega Pierre Gasly schijnt wel vrijwillig aan de Franse chaos te willen ontsnappen en heeft zichzelf via zijn manager Guillaume Le Goff naar verluidt al bij diverse andere teams aangeboden.

Gasly heeft kennelijk gezien wat de hele wereld de laatste jaren al zag en concludeerde: het was niets en het wordt (voorlopig?) ook niets. Kijk naar de huidige stand in de constructeurstitel: achtste met vijf punten. Beschamend voor een fabrieksteam met zoveel kennis en middelen. Want zo erg is het inmiddels: coureurs met een onsje ervaring of enige reputatie mijden Alpine als de pest. Vraag maar aan Oscar Piastri. ‘Nooit weer’, bekende Fernando Alonso, toen hij er twee jaar geleden vertrok en snel de reddingsboei van Aston Martin greep.

Jack Doohan en Zhou Guanyu lijken op dit moment de voornaamste kandidaten in 2025 de posities van Ocon en Gasly, mocht ook hij vertrekken, over te nemen. Schumacher, reserverijder bij Mercedes in de Formule 1 en namens Alpine werkzaam in het WEC, is een gevaarlijke outsider. Met behulp van Briatore, gepokt en gemazeld in de sport, zou de Duitser zo maar een rentree kunnen maken. Bij Alpine is, zo hebben de laatste jaren aangetoond, niets onmogelijk. En bij Briatore is het altijd: voor wat hoort wat.

Doohan en Zhou hebben een innige band met de Franse renstal. De Australiër is er de huidige reservecoureur, de Chinees was dat jarenlang. Zhou is bij Sauber en door toekomstig grootaandeelhouder Audi te licht bevonden. Hij moet na dit seizoen weg. Voor Alpine kan hij vanwege de immense Chinese markt en tientallen miljoenen aan sponsorgeld een commercieel aantrekkelijke optie zijn. Doohan zou wel eens het kind van de rekening kunnen worden: bij Alpine is niets onmogelijk.

Wat heeft de renstal eigenlijk nog te zoeken in de Formule 1, vraag je je af? Zeker onder de vlag van Alpine, de sporttak van Renault. Wereldwijd is Alpine in het sportwagensegment een onbeduidende speler. En zoveel interne chaos, een impotente raceauto en coureurs die elkaar op de baan de tent uitvechten, dragen evenmin bij aan een fijn imago.

Het bericht dat de Fransen bij Red Bull zouden hebben geïnformeerd er in de toekomst motorenklant te kunnen worden, lijkt een eerste indicatie dat Alpine de renstal aan het klaarmaken is voor verkoop. Interesse zal er vast genoeg zijn, nooit was de Formule 1 immers zo populair. Maar het zou Renault vooral veel geld schelen, nog meer ergernis en imagoschade besparen. Zo toonaangevend als Renault in de Formule 1 ooit was, wordt het ondanks alle reglementenrevoluties nooit meer. Op het hoofdkantoor in Parijs is die gedachte nu kennelijk ook ingedaald.

Bonne chance!

