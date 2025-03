Ondanks de geslaagde wintertests in Bahrein voorspelt McLaren-teambaas Andrea Stella een onzeker seizoen. De papaja’s, die vorig jaar de constructeurstitel veroverden, gelden in aanloop naar de seizoensopener in Australië nog steeds als favorieten voor een nieuw kampioenschap. Toch blijft McLaren behoedzaam voor de geduchte concurrentie en kijkt het team met spanning uit naar deze nieuwe uitdaging.

Op basis van de wintertests lijken Lando Norris en Oscar Piastri opnieuw over de beste bolides te beschikken. In de racesimulaties kon niemand de McLaren MCL39 de baas, al volgden rivalen Red Bull, Ferrari en Mercedes op de voet. Ondanks deze eerste tekenen van succes waken de regerend wereldkampioenen voor een uiterst spannend seizoen. Nu de huidige reglementen nog één jaar van kracht zijn, worden de marges kleiner dan ooit.

“Ik kijk ernaar uit om het seizoen in Melbourne te beginnen”, blikte Lando Norris vooruit in een officieel persbericht. “Het is een speciaal circuit voor mij – hier debuteerde ik in 2019 voor McLaren. Dit circuit lag ons in het verleden goed en hopelijk nemen we iets van ons momentum uit 2024 mee.” De 25-jarige Brit eindigde vorig jaar als tweede in het coureurskampioenschap, maar geldt dit seizoen als een van de favorieten voor de titel. “We hebben een productieve test gehad”, bevestigde hij. “Dat gezegd hebbende, weten we pas tijdens de eerste kwalificatie waar we echt staan. Ik verwacht een heel spannend seizoen met veel mooie gevechten. Er is veel concurrentie, wat het hopelijk nog spannender maakt voor de fans – ik ben er in ieder geval klaar voor.”

Thuiswedstrijd voor Piastri

Teamgenoot Oscar Piastri is eveneens enthousiast. Hij begint aan zijn derde seizoen in de Formule 1 en rijdt in Melbourne bovendien een thuisrace. “De steun die ik in Melbourne ervaar, is fenomenaal”, lichtte hij toe. “Het voelt nog steeds onwerkelijk om zoveel fans te horen die mijn naam roepen. Het betekent heel veel voor me en daarom wil ik iedereen bedanken die me aanmoedigt. Ik ben misschien een beetje bevooroordeeld, maar de sfeer op het Albert Park Circuit is altijd geweldig. Omdat het de seizoensopener is, weet ik zeker dat het nog grootser en beter wordt. Deze race betekent het allermeest voor mij.”

Tot slot toonde teambaas Andrea Stella zich voorzichtig positief, al blijft hij behoedzaam over de krachtsverhoudingen. “Iedereen bij McLaren heeft zich voorbereid op een van de meest competitieve en onvoorspelbare Formule 1-seizoenen ooit”, legde hij uit. “Het Albert Park Circuit biedt de mogelijkheid tot een goede race.”

