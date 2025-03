In aanloop naar de GP van Australië breekt voor het team van Mercedes een spannende tijd aan. Voor het eerst in twaalf jaar kan de Duitse renstal niet vertrouwen op de kwaliteiten van wereldkampioen Lewis Hamilton. Derhalve luiden George Russell en de piepjonge Andrea Kimi Antonelli in Melbourne een nieuw tijdperk in. Toto Wolff heeft hoge verwachtingen van het nieuwe tweetal, al weet hij ook dat zijn rivalen vooralsnog in het voordeel zijn.

Na de wintertests in Bahrein kunnen we slechts gissen naar de nieuwe krachtverhoudingen in de Formule 1. McLaren, Ferrari, Red Bull en Mercedes staan ongetwijfeld weer bovenaan in de rangorde, al meent Toto Wolff dat de Silberpfeilen voorlopig onderdoen voor de concurrentie. “Met George en Kimi, twee talenten van eigen bodem uit ons juniorprogramma, hebben we een sterke rijdersline-up die ervaring, jeugd en rauwe snelheid combineert”, aldus Wolff in een officieel persbericht. “Het is een spannend duo dat ons naar een nieuw tijdperk zal leiden.”

Mercedes op achterstand?

“Als team hadden we een zware uitdaging in de winter”, vervolgde hij. “Onze concurrenten zijn sterk geëindigd in 2024, en we weten dat vooral Ferrari, Red Bull en McLaren in het begin een voorsprong op ons zullen hebben. Dat gezegd hebbende, kunnen we tevreden zijn met het werk dat we buiten het seizoen hebben verricht. Het lijkt erop dat we verbeteringen hebben aangebracht – beide coureurs waren positief over de W16 na drie testdagen.”

LEES OOK: Tijdschema GP Australië: Zo laat beginnen de sessies

Mercedes beleefde een aantal uitstekende tests in Bahrein. Anders dan in voorgaande jaren leek de bolide goed te gedijen op het Bahrain International Circuit. In de racesimulaties waren Russell en Antonelli de op één na snelste achter McLaren, al blijven de gebruikelijke voorbehouden van toepassing. “De stopwatch is allesbepalend voor de verhoudingen ten opzichte van onze concurrenten”, weet ook Toto Wolff. “We zullen daar dit weekend zeker een duidelijker beeld van krijgen”, besloot hij.

Lees hier alles over de GP van Australië

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.