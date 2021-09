FIA-baas Jean Todt noemt de tweede vrije training in het sprintformat ‘niet logisch’. Het is volgens Todt niet te begrijpen voor het publiek en de media en helpt alleen maar de teams: “Voor de show is het dus niet logisch.”

De Formule 1 experimenteert dit seizoen driemaal met de sprintkwalificatie, waardoor het weekendschema flink afwijkt van de normale raceweekenden. Zo schuift de normale kwalificatie van de zaterdagmiddag naar laat op de vrijdag, terwijl de sprintkwalificatie diens plaats op de zaterdag inneemt. Dat betekent dat de coureurs op vrijdag één vrije training hebben om zich op de kwalificatie voor te bereiden, maar de zaterdag begint nog met een tweede vrije training. En dat is niet logisch, stelt FIA-baas Jean Todt.

“Op dit moment zorgt het sprintformat ervoor dat ik wat verbijsterd ben over wat er tussen 12:00 uur en 13:00 uur op de zaterdag gebeurt”, zegt Todt tegen Italiaanse media. “Dit uurtje vrije training is niet te begrijpen voor het publiek en de media. Het is alleen interessant voor de teams die zo data kunnen verzamelen, bijvoorbeeld de bandenslijtage. Maar wat betreft de show is het gewoon niet logisch.”

Omdat er in het weekend met het sprintformat dus ‘twee’ kwalificaties zijn besloot de FIA om de daadwerkelijke poleposition toe te kennen aan de winnaar van de sprintkwalificatie. Meerdere coureurs en teambazen hebben al hun ongenoegen daarover geuit, omdat zij vinden dat de poleposition aan de snelste van de normale kwalificatie toebehoort. “Het is een evolutie van de competitie”, zegt Todt. “De startvolgorde wordt bepaald door de sprintkwalificatie. Er is op zaterdag een nieuw evenement toegevoegd en dat geeft de kwalificatie op vrijdag meer betekenis. Wat belangrijk is, is dat het hoofdevenement de race op zondag blijft. Daar mag geen verwarring over bestaan”, aldus de Fransman.

