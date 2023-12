Het is niet een vanzelfsprekendheid dat Max Verstappen en Red Bull ook komend seizoen weer dominant zullen zijn, zo stelt Jean Todt, voormalig FIA-voorzitter en teambaas van Ferrari. Todt ziet overeenkomsten tussen het tijdperk van Michael Schumacher bij Ferrari en Max Verstappen bij Red Bull.

Max Verstappen won afgelopen seizoen 19 van de 22 races en brak tal van records. Aangezien er pas in 2026 een nieuw motorreglement in de Formule 1 van kracht wordt, lijkt het op het eerste gezicht aannemelijk dat de hegemonie van Red Bull en Verstappen de komende twee jaar niet in gevaar komt. Toch is Todt daar niet zo zeker van. De Fransman stond aan het roer bij Ferrari tijdens de gouden jaren van 1999 tot en met 2004, waarin de Italiaanse renstal zes constructeurstitels en vijf rijderstitels in de wacht sleepte, vooral met dank aan Michael Schumacher.

Het is vandaag precies tien jaar geleden dat Schumacher ernstig gewond raakte bij een zwaar ski-incident in de Franse Alpen. De zevenvoudig wereldkampioen hield zwaar hoofdletsel over aan zijn ongeluk en sindsdien kwam er mondjesmaat nieuws naar buiten over zijn toestand.

Todt: ‘Toch waren we niet competitief’

“Ik zie zeker overeenkomsten tussen het tijdperk Schumacher en het tijdperk Verstappen”, zegt Todt in een interview met de Italiaanse krant La Stampa. Maar ondanks de suprematie van afgelopen seizoen zijn er voor Red Bull en Verstappen geen garanties, waarschuwt hij.

“Red Bull heeft een winnend team gebouwd met een buitengewone coureur in de persoon van Verstappen, die zeer professioneel is en intelligent in de races. Een fantastisch talent. Maar herinner je je 2005 nog? Hetzelfde team met dezelfde coureurs na een triomfantelijk seizoen in 2004. Met Michael Schumacher. Maar toch waren we in 2005 niet competitief. En in 2006 waren we weer snel, maar verloren we door betrouwbaarheidsproblemen.”

In 2005 en 2006 werd Fernando Alonso tweemaal wereldkampioen met Renault.

