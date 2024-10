Franco Colapinto doet goede zaken sinds hij het Williams-stoeltje van Logan Sargeant heeft geërfd. Toch is de Argentijn nog niet verzekerd van een plekje op de grid. In 2025 moet hij plaatsmaken voor Carlos Sainz, die eind juli een contract bemachtigde bij de Britse renstal. Ondanks het aandringen van Williams-teambaas James Vowles lijkt ook het laatste Sauber-stoeltje niet voor Colapinto weggelegd.

Volgens de laatste geruchten maakt huidige coureur Valtteri Bottas nog de meeste kans op een nieuw contract bij Sauber; de Fin zou ieder moment een eenjarig contract kunnen tekenen. Daarnaast kijkt de Zwitserse renstal vooral naar Formule 2-talent Gabriel Bortoleto en Mercedes-reserve Mick Schumacher. Voor Franco Colapinto zou dat betekenen dat hij volgend jaar niet langer op de grid staat. In gesprek met het Argentijnse Corazón de F1 bespreekt de 21-jarige coureur zijn toekomstbeeld.

“Ik weet zeker dat er goede dingen aankomen,” vertelde hij optimistisch. “Op dit moment weet ik gewoon nog niet waar ik aan toe ben, het is allemaal vrij ingewikkeld. Ik focus me nu gewoon op dit jaar en op wat ik moet doen voor het team. Dit is immers een unieke kans – ik geniet van het moment en werk eraan om steeds beter te worden in wat ik doe.”

Natuurlijk werd Franco Colapinto ook gevraagd naar de lange termijn en wat hij volgend jaar hoopt te bereiken in de Formule 1. “Er wordt constant naar mijn toekomst gevraagd,” reageerde hij. “Maar om heel eerlijk te zijn, het interesseert me geen bal. Ik heb geen idee wat ik ga doen en ik denk er ook niet echt over na. Ik wil laten zien dat ik hier hoor te blijven en een stoeltje heb verdiend. Dat betekent dat ik me gewoon moet concentreren op deze laatste zes races van het seizoen.”

