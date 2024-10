Het is stil op de transfermarkt! Alleen het team van Sauber, dat in april al een contract tekende met Haas-coureur Nico Hülkenberg, heeft nog een stoeltje te vergeven. Meerdere rijders zouden in de race zijn voor deze laatste kans om volgend jaar op de grid te staan. Ook voormalig Formule 1-coureur Mick Schumacher, die eerder naast een stoeltje bij Alpine greep, wordt overwogen.

Mattia Binotto, die sinds de zomer een topfunctie bekleedt bij Sauber, geeft toe dat de jongste Schumacher-telg een optie is voor het team. Binotto is goed bekend met de Duitse racefamilie; de Italiaanse ingenieur werkte achtentwintig jaar bij Ferrari en heeft nog samengewerkt met de legendarische Schumacher senior. Mick was lange tijd onderdeel van het opleidingsprogramma van Ferrari en is zodoende ook een oude bekende.

LEES OOK: Binotto over uitdagingen voor Audi: ‘Heel Sauber moet op de schop’

“We hoeven ons niet te haasten, aangezien alle andere teams hun line-up al hebben bepaald,” zei Binotto tegenover de Italiaanse krant Corriere della Sera. “We moeten een belangrijke afweging maken; aan de ene kant willen we voor ervaring kiezen zodat we als team kunnen groeien. Maar aan de andere kant zijn we ook op zoek naar een jonge, getalenteerde coureur die ons kan begeleiden naar de top.”

‘Hij is zeker een optie’

De 25-jarige Mick Schumacher valt waarschijnlijk in die laatste categorie. Toch heeft de jonge coureur ook al wat ervaring opgedaan bij het team van Haas; tussen 2021 en 2022 reed hij twee, weliswaar matige, seizoenen voor de Amerikaanse renstal. “We overwegen Schumacher zeker,” onthulde Binotto. “We hebben het al eens met elkaar besproken. Ik ken hem al heel lang omdat ik ook heb gewerkt bij het opleidingsteam van Ferrari. Daardoor weet ik wat zijn sterke én zwakke punten zijn. Hij is zeker één van de opties.”

LEES OOK: Moet Mick Schumacher Formule 1-droom opgeven? ‘Focus op andere raceklassen’

Naast Schumacher zijn er nog drie andere coureurs die meedingen naar het laatste Sauber-stoeltje. Naar verluidt maakt huidige coureur Valtteri Bottas het meeste kans om voor nog één jaartje bij te tekenen. Daarnaast doen de namen van Formule 2-coureur Gabriel Bortoleto en Williams-rookie Franco Colapinto de ronde.

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine