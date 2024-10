Na vier jaar als teambaas bij Ferrari kwam Mattia Binotto begin 2023 op straat te staan. Dit jaar kreeg hij een nieuwe functie aangeboden bij Sauber. Aan de Italiaanse ingenieur de taak om de overname door Audi in goede banen te leiden en een competitieve renstal te creëren. Een behoorlijke uitdaging, gezien de huidige prestaties van het Sauber-team. “Het hele team moet op de schop,” weet ook Binotto.

In gesprek met de Italiaanse krant Corriere della Sera vergeleek Binotto het toekomstige Audi-team met zijn vorige werkgever. “Het zijn twee totaal verschillende realiteiten,” legde hij uit. “Dat zie je ook terug in het wereldkampioenschap.” Ferrari staat momenteel op de derde plek bij de constructeurs, terwijl Sauber met nul WK-punten hekkensluiter is. “Het verschil is enorm, van de faciliteiten tot het gereedschap.”

“Ik zie veel overeenkomsten met het Ferrari waar ik in 1995 begon,” voegde Binotto eraan toe. “Het hele bedrijf moet op de schop. Het moet duidelijk worden dat we hier niet alleen maar zijn om deel te nemen.” Binotto legde verder uit dat Audi de perfecte uitdaging biedt. “In die achttien maanden dat ik niet heb geracet, miste ik de concurrentie, het deel uitmaken van een team en het delen van ambities en doelen. Audi is wat dat betreft de perfecte plek – hier kan ik echt bouwen aan een goed team.”

‘Het einde voor Red Bull’

Wat zijn dan de prioriteiten van de Italiaan? “Zo lang mogelijk in de Formule 1 blijven en een winnend team creëren,” vertelde hij. “We staan aan het begin van deze uitdaging; we leggen nu de basis voor de toekomst.” Het aanstellen van Jonathan Wheatley – nu sportief directeur bij Red Bull – is een belangrijk onderdeel van deze basis. De Engelsman gaat bij Audi aan de slag als teambaas.

“We zijn blij met de komst van Jonathan (Wheatley, red.),” aldus Binotto. “We hebben bij verschillende teams een vergelijkbaar traject gevolgd.” Wheatley kwam in 2006 bij Red Bull terecht en is medeverantwoordelijk voor al het succes dat de Oostenrijkers hebben geboekt. Over de recente vormdip van Red Bull kan Binotto kort zijn: “Alle dominante periodes in de Formule 1 komen een keer ten einde – dit is het einde voor Red Bull.”

