Franco Colapinto werd dit jaar onverwacht gepromoveerd tot Formule 1-coureur. De jonge Argentijn nam in de tweede helft van het seizoen het Williams-stoeltje over van Logan Sargeant. Volgend jaar zal hij echter plaatsmaken voor Carlos Sainz. Ondanks enkele kostbare fouten in de laatste Grands Prix lijkt Colapinto de interesse van Red Bull te hebben gewekt. Williams-teambaas James Vowles roept de Oostenrijkers op om snel met duidelijkheid te komen.

“Er is interesse, maar meer dan dat kan ik er op dit moment niet over zeggen,” reageerde James Vowles tegenover de media in Qatar. Met nog twee Grands Prix op de kalender blijft de toekomst van Colapinto onzeker. Achter de schermen zou Red Bull interesse hebben getoond, hoewel het vooralsnog bij geruchten blijft, gevoed door enkele uitspraken van adviseur Helmut Marko. “Ik volg de situatie via de media, net als iedereen,” gaf Vowles toe. “Op dit moment is er niet meer dan interesse.”

“Red Bull is wat dat betreft een beetje afwachtend. Ze willen vooral zien hoe de rest van het seizoen verloopt,” lichtte Vowles toe. “Ik denk dat ze eerst moeten bepalen welke stoeltjes straks überhaupt beschikbaar zijn. Pas dan kunnen we vaststellen wat Colapinto gaat doen, als hij al naar Red Bull verhuist.”

De grote vraag blijft of Sergio Pérez zijn nieuwe contract bij Red Bull mag uitdienen. De Mexicaan tekende afgelopen zomer voor twee extra jaren, maar het is inmiddels een publiek geheim dat beide Visa RB-coureurs kans maken op promotie naar het hoofdteam. Als Pérez wordt geslachtofferd, komt hij dan bij Visa RB terecht, of verdwijnt hij volledig uit de Formule 1? In dat laatste geval ontstaat er mogelijk een opening voor Colapinto bij het juniorteam.

James Vowles is ervan overtuigd dat Colapinto een plekje verdient in de koningsklasse van de autosport. “Natuurlijk waren er incidenten in Brazilië en Las Vegas,” verwees de Brit naar de kostbare crashes van de 21-jarige coureur. “Maar hij was razendsnel en heeft wat dat betreft echt potentie. Uiteindelijk zoek je in een coureur iemand die kalm blijft onder grote druk. Dus ja, hij verdient zeker een stoeltje.”

