Dankzij het één-tweetje in de sprintrace in Qatar kan McLaren zondag de constructeurstitel veiligstellen. De papaja’s moeten nog vijftien punten goedmaken op naaste rivaal Ferrari. Lando Norris en Oscar Piastri mikken daarom opnieuw op podiumplekken. In aanloop naar mogelijk de eerste titel sinds 1998 prijzen CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella de samenwerking tussen beide coureurs.

Tijdens de sprintrace negeerde Lando Norris (P1) de teamorders van McLaren en liet hij teamgenoot Oscar Piastri (P2) passeren. Hij gunde de Australiër de overwinning en eindigde zelf als tweede. Volgens Zak Brown is dit een voorbeeld van de uitstekende samenwerking tussen beide coureurs. “Het was nooit het plan dat ze van positie zouden wisselen,” reageerde hij na het zaterdagnummer. “Met het oog op de constructeurstitel ging het erom dat McLaren een één-tweetje zou behalen. Maar Norris heeft een goede beslissing genomen.”

LEES OOK: Norris negeert instructies McLaren: ‘Wilde Piastri terugbetalen’

Teambaas Andrea Stella sloot zich aan bij de opmerkingen van Brown en prees Norris’ onbaatzuchtige optreden. “Lando (Norris, red.) was bereid om de gunst terug te geven die Oscar (Piastri, red.) hem in Brazilië had bewezen,” zei hij. “We waren eigenlijk tevreden met deze volgorde, maar Norris vond het belangrijk om iets terug te doen voor zijn teamgenoot. Dit is een prachtig voorbeeld van de goede samenwerking binnen ons team – een essentiële kwaliteit in de aanloop naar een nieuwe constructeurstitel.”

Contructeurstitel

McLaren heeft de voorsprong op Ferrari vergroot tot dertig punten. Als de Britse renstal tijdens de hoofdrace zondag een voorsprong van vijfenveertig punten behaalt, is het constructeurskampioenschap beslist. Het zou voor McLaren de eerste titel zijn sinds 1998. “Een goede teamcultuur is fundamenteel – alleen daarmee kun je talent maximaliseren en laten bloeien,” legde Stella uit. Hij voegde toe dat het team de Grand Prix op zondag niet anders gaat benaderen.

LEES OOK: Startopstelling GP Qatar: Max Verstappen zint op sportieve wraak

“Het is een reguliere race waarin we de punten willen maximaliseren en het snelste racetempo willen leveren,” lichtte hij toe. “Op dit circuit win je nu eenmaal in de snelste auto. Ferrari lijkt nu achter ons te liggen, maar ik verwacht dat ze competitief zullen zijn. Op dit moment richten we ons volledig op onze eigen race – punten maximaliseren en proberen te winnen.”

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!