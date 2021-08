Een titelwinnende Formule 1-auto besturen is, zeker in het kampioenschapsjaar zelf, weinig coureurs gegeven. Zeker eentje die zo iconisch is en was als de Brawn van 2009. Jonkies Mike Conway en Marcus Ericsson kregen die kans destijds. “De ronden vlogen voorbij. Iets te snel, zelfs.”

Behalve wereldkampioen Jenson Button en teamgenoot Rubens Barrichello zijn Conway en Ericsson de enige coureurs die in 2009 plaats mogen nemen achter het stuur van de BGP 001. Ze doen dat tijdens de Young Driver Test op 1 december in Jerez, als Button en Brawn de rijders- en constructeurstitel al op zak hebben. Het team is zelfs al overgenomen door Mercedes. De test in Jerez is het laatste kunstje – of liever: klusje – dat Brawn GP nog rest.

Video: Toms top 10: Brawn BGP 001

Toespraakje van Rosberg

De test wordt wel zeer serieus opgevat door het toekomstige Mercedes-team. Zo serieus dat Conway op de fabriek in Brackley zelfs een toespraakje krijgt van de al door Mercedes voor 2010 gecontracteerde Nico Rosberg. “Hij kwam me vertellen dat de test belangrijk was voor 2010 en wilde zeker weten dat ik goed werk zou leveren.” Het is ook hard werken voor de 26-jarige Conway en pas negentienjarige Ericsson. Conway doet 218 rondjes Jerez, Ericsson 136.

“Alles klopte aan die Brawn”, memoreert Conway. “Hij deed precies wat je wilde. De ronden vlogen voorbij. Iets te snel, zelfs.” Ericsson bekent dat hij vooraf vrij nerveus was. “Ik zat ingesnoerd voor mijn eerste run, maar zat toch te shaken.” Uiteindelijk is het genieten. In tegenstelling tot Conway haalt Ericsson de Formule 1 later wel, maar beschikt er tussen 2014 en 2018 nooit over topmateriaal. “Die Brawn is denk ik nog steeds de beste auto die ik ooit heb bestuurd.”

