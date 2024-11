Oud-Formule 1-coureur Jenson Button blikt terug op zijn succesvolste jaar in de Formule 1: 2009. De Brit won tijdens dat seizoen zes van de eerste zeven races, en zelfs de wereldtitel. Button bestempelt het jaar echter als ‘één van de moeilijkste jaren uit mijn leven.’ Het succesvolle seizoen van Button kwam vlak nadat hij met het vertrek van Honda uit de Formule 1 dacht dat zijn carrière over was.

Button maakte in 2000 zijn debuut in de Formule 1, als coureur voor Williams. De Engelsman won vijftien Grands Prix in zijn tijd in de koningsklasse en werd in 2009 wereldkampioen. Button denkt zelf dat hij zijn succes te danken heeft aan zijn ‘soepele manier van rijden’, al had zijn rijstijl ook nadelen.

LEES OOK: Button begrijpt situatie Verstappen maar al te goed: ‘Max is een taaie rakker’

“Ik kon niet zo heel erg goed worstelen met de auto, zoals andere coureurs dat wel konden”, onthult Button, tegenover Motorsport.com. “Ik had een afstelling nodig die goed paste bij mijn rijstijl, en dan was ik onverslaanbaar. Maar om die afstelling te vinden, is niet makkelijk. Naast iemand zoals Lewis Hamilton of Fernando Alonso, als ik mijn auto goed kon afstellen, kon ik ze verslaan. Maar als de afstelling niet bij mijn manier van rijden paste, versloegen ze mij.”

Vertrek Honda

Na zijn debuut bij Williams, reed Button voor de teams van Benetton, en BAR, wat in 2006 verderging onder de naam Honda. In december van 2008 kreeg Button echter te horen dat Honda de Formule 1 ging verlaten. “Ik schrok ervan. Het was bijna december, en ik dacht toen: ‘Dit is het’. Er zijn geen stoeltjes meer over voor 2009. De enige optie was Toro Rosso, en zij wilde dat ik geld meebracht. Het was een moeilijke tijd.”

2009-seizoen

Het was uiteindelijk teambaas Ross Brawn die de reddende engel bleek voor Button. In 2009 richtte Brawn het nieuwe team Brawn GP op, en stelde hij de Engelsman aan als coureur. Button won vervolgens zes van de eerste zeven races in 2009, en later dat jaar zijn eerste wereldtitel. Toch was het seizoen geen ‘sprookje’ voor Button.

LEES OOK: Button rijdt op Silverstone weer in zijn allereerste Formule 1-auto: ‘Werd er emotioneel van’

“Het was één van de moeilijkste jaren uit mijn leven. Het ging goed aan het begin, maar het is moeilijk om precies te weten hoe goed het ging, want ik wilde het altijd maar beter doen”, blikt Button terug. “Niet de snelste zijn in de vrije training was al een mislukking. Alles was een mislukking, tenzij ik won. Terwijl ik had moeten denken: een podiumplaats is al als een zege, want niemand neemt punten van me af.” De 2009-titel van Button is de enige wereldtitel voor de Brit.

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!