Voor elke Grand Prix bekijken we met coureur Tom Coronel het circuit waarop dat weekend wordt geracet. Dit keer de Red Bull Ring, waar komend weekend de Grand Prix van Oostenrijk (met sprintrace) op het programma staat.

“Ja, haha. Ik had nooit gedacht dat ze hier weer Formule 1 zouden gaan rijden, want dit is wel het type Mickey Mouse-baantje. Dit is te danken aan Red Bull, niks meer en niks minder. Anders zouden we hier nooit meer gekomen zijn. Dit is zeker de erfenis van Dietrich Mateschitz.”

“De laatste dertig jaar heb ik hier veel gereden, heb zelfs de oude baan nog gekend dat er echt alleen maar landbouwakkers omheen zaten en ik een keer een maisveld in ben gereden en zo. Er zijn wel wat dingen veranderd. Ik vind de Red Bull Ring wel racewaardig. Denk bijvoorbeeld aan het gevecht tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton in bocht drie in 2016. Ik denk aan Max Verstappen en Charles Leclerc in 2019 (zie video hieronder) met dat contact dat toen tot lang na de race werd onderzocht.”

“Max die zei: ‘hoezo, we zijn toch gewoon aan het racen?’ Weet je, je kan elkaar hier wel piepelen. In bocht vier hebben we dat gezien met Alexander Albon die er af werd gezet door Lewis Hamilton. Dit zijn van die bochten, je laat jezelf dan op het verkeerde been zetten door de andere coureur en dat maakt deze wel oké.”

“Doordat de Red Bull Ring zo kort is, krijg je kleinere verschillen. Daardoor moet je wel heel scherp zijn in die tien bochten die er zijn. Vorig jaar zag je dat Red Bull qua setup en met de banden volledig de plank missloeg, ja dan is je weekend echt gewoon weg.”

‘Meest saaie van de kalender’

“Bocht vier valt heftig naar beneden, heel heftig, net als bocht tien. Daar valt de auto er echt in. In bocht één loopt -ie omhoog en vlakt af, daar zie je de bocht niet en stuur je in van: ‘volgens mij moet dit hem zijn’. Dat maakt de Red Bull Ring best uitdagend voor coureurs. Als het een platte baan was geweest, was het de meest saaie van de kalender geweest.”

