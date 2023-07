Voor elke Grand Prix bekijken we met coureur Tom Coronel het circuit waarop dat weekend wordt geracet. Dit keer de Hungaroring, het circuit even buiten Boedapest waar al sinds 1986 de Grand Prix van Hongarije wordt georganiseerd.

“Een kartbaantje? Ja. Toen het gerucht ging dat Zandvoort niet zou kunnen als circuit ‘omdat…’ dacht ik steeds: maar wacht eens, we rijden toch ook op Hongarije, dus dan kan Zandvoort zeker. Ik heb Hongarije altijd als excuus gebruikt.”

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

‘Een gave, technische baan’

“Ik race hier ieder jaar. Ik vind het wel een gave baan, heel technisch. Inhalen is er moeilijk. Heel moeilijk, zelfs. Ik had niet gedacht dat deze nog op de kalender zou staan.”

“Bocht vier is heel gaaf, heuvel op, die zie je ook niet, en dan die ‘combi’ met vijf. Die chicane is lastig, maar het is gewoon aanremmen en alleen aan de exit denken. Je kan er niet inhalen, allemaal, op het grootste stuk van de baan. In bocht één kan je eraan denken, voor de rest nul. Bij bocht drie zie je het nog wel eens als mensen er vanaf bocht één een combinatie van maken, iemand naar buiten duwen en daar dan een kans maken.”

Tijdschema GP Hongarije 2023: zo laat beginnen de sessies

“Het blijft een kartbaantje. Je komt hier weinig op adem, er is geen recht stuk. Er is geen tijd om na te denken tijdens het rijden.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel, maar je kunt hem uiteraard ook online bestellen (met gratis verzending in heel Nederland). Het blad staat weer vol met interessante verhalen, exclusieve interviews en prachtige fotografie. Met in deze editie:

Max Verstappen benadert de perfectie in Spielberg & Silverstone

Reportage: Brad Pitt brengt de Formule 1 weer naar Hollywood

Interview: Het tweede raceleven van rallycoureur Jos Verstappen

Bestsellerauteur Günther Steiner spreekt: Ik houd van stilte

Historie: De moedige strijd van Écurie Nationale Belge

Surviving to Drive: Win een door Günther Steiner gesigneerd boek

Het mooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grands Prix in Oostenrijk & Engeland