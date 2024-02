De kruitdampen zijn neergedaald, het spectaculaire nieuws wat bezonken. Tom Coronel is verheugd dat Lewis Hamilton vanaf 2025 voor Ferrari gaat rijden. “Fred Vasseur moest wel iets doen. Als je de baas bent bij Ferrari kun je niet hetzelfde blijven doen.”

“Stiekem zag ik deze wel aankomen”, verklaart Tom Coronel, coureur en analist bij Viaplay. “Afgelopen seizoen merkte je al dat Lewis de vuile was soms buiten hing. Hij had meerdere keren openlijk kritiek op het team. En dat is eigenlijk niet des Hamiltons, normaal is hij zeer discreet.”

Dat de keuze op Ferrari is gevallen verbaast Coronel totaal niet. “Een keer in je leven moet je dat rode pak eens hebben aangetrokken. Je bent als coureur pas echt geslaagd als je voor Ferrari hebt geracet. Dat is voor iedere coureur van kinds af aan de droom. Ook voor Lewis. Wanneer”, zo vervolgt hij, “ben je als coureur succesvol? Dat heeft met drie dingen te maken. Ten eerste als je Formule 1 rijdt, ten tweede als je daarin ook kampioen wordt en ten derde als je voor Ferrari hebt gereden.”

Hamilton past, zo meent Coronel, in het rijtje met Sebastian Vettel en Alain Prost. Topcoureurs die op latere leeftijd de overstap naar de roemruchte Italiaanse renstal maakten. Die verleiding lijkt onweerstaanbaar. “Als coureur wereldkampioen zijn geweest, gaan ze naar Ferrari. Want dat is vaak een eindstation, het is de laatste stap in je carrière. Ik vind het fantastisch dat Lewis dit doet. Hij wordt volgend jaar 40 en wil deze even afvinken. Hij is niet bang voor Leclerc, soortement van eerste coureur bij Ferrari. Nee, Lewis is bang voor slechts één man en dat is Max.“

“Ik begrijp Vasseur (teambaas, red) dat hij dit doet. Als je de baas bent bij zo’n team, moet je iets doen. Dan kun je twee dingen doen: of Max of Lewis binnenhalen. Wordt Ferrari hier beter van? Niet heel veel, wel ietsje. Maar ze hebben nu de GOAT (greatest of all time), samen met Michael Schumacher, in huis. Vasseur heeft zijn beide oogappels nu binnen, zijn eigen mensen om zich heen. Ik ben blij met deze transfer”, zegt Coronel. “Het veld wordt nu tenminste lekker opgeschud. Dit is de natte droom van de FOM (commercieel rechtenhouder, red): Lewis naar Ferrari! Dit is voor iedereen goed, ook voor Max.”