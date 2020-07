Top 10-finish mogelijk voor Williams? ‘Zullen moeten profiteren van fouten van anderen’

Volgens Nicholas Latifi en George Russell mag en moet een puntenfinish dit jaar het doel zijn voor Williams. Het duo beseft dat zo’n top 10-klassering behalen moeilijk is in de FW43, “tenzij we kunnen profiteren van fouten van anderen”. “Kijk naar Haas in Hongarije, zij gokten op slicks en werden beloond.”

George Russell en Nicholas Latifi maken zich geen illusies. Ondanks bemoedigende prestaties tijdens de kwalificatie dit jaar zal punten scoren net als in 2019 (Kubica scoorde in de knotsgekke regenrace in Duitsland Williams’ enige punt, red.) een moeilijke opgave worden. Maar, zo weet het duo ook, in de Formule 1 kan je mits een beetje geluk alsnog in de punten finishen.

“Een top 10-finish moet het doel zijn”, stelt Latifi. “Als we af en toe Q2 kunnen bereiken starten we natuurlijk al dichter bij de punten. Als een puntenfinish dan zou gebeuren, is dat waarschijnlijk door incidenten die plaatsvinden, maar die gebeuren altijd”, weet de Canadees. “Kijk naar Haas, ze waagden een gok door te pitten voor slicks en dat loonde. Het doel is punten, maar dat zal niet eenvoudig zijn als we realistisch zijn”, aldus Latifi.

“We zullen moeten profiteren van fouten van anderen”, vult Russell aan. “Op zaterdag moeten we ons werk doen,” doelt de Brit op de quali pace van Williams, “dan kunnen we zondag profiteren wanneer mogelijk.”

