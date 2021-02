Topontwerper Adrian Newey: ‘Ik heb een beetje een vaderlijk gevoel bij Red Bull’

Adrian Newey heeft vier kinderen, maar het team van Red Bull is in zekere zin misschien wel een beetje zijn vijfde. “Ik heb een beetje een vaderlijk gevoel voor dit team.”

Door Adam Cooper

Oké, bij Red Bulls ‘geboorte’ in 2005 was hij er nog niet bij, maar het Britse ontwerpgenie sloot zich begin 2006 al aan bij het team van de energiedrankfabrikant. Slechts een jaar nadat Red Bull de gewezen Jaguar-equipe had overgenomen, stond het team nog echt in de kinderschoenen. “Ik zag Red Bull als een startup-team, wat me zeer aansprak”, beaamt Newey in interview met FORMULE 1 Magazine.

Het was een spannend nieuw avontuur, na zijn succesjaren bij Williams en McLaren. “Niemand wist waar het met Red Bull naartoe zou gaan, maar het eerste doel was in een positie komen om races te winnen – en van daaruit zouden we wel verder zien. Het succes dat we door de jaren heen hebben gehad, heeft me daarom zeer, zeer veel voldoening gegeven.”

“Williams en McLaren”, legt hij uit, “zijn geweldige teams, maar ik voelde me daar ondanks dat ik op waarde werd geschat in zekere zin toch altijd een werknemer. Bij Red Bull voel ik daarentegen veel meer verantwoordelijkheid. Ik heb zelfs een beetje een vaderlijk gevoel voor het team.”

