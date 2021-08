AlphaTauri-teambaas Franz Tost geeft zijn team een vijf voor de eerste seizoenshelft. De Oostenrijker is wel trots op hoe competitief zijn team kon zijn, maar baalt dat ze regelmatig punten hebben laten liggen.

Na elf races staat AlphaTauri op de zesde plaats bij de constructeurs met 68 punten. Daarmee staat het nog dicht achter Alpine, dat op 77 staat, maar Aston Martin houdt de druk er ook nog op met 48 punten. AlphaTauri scoorde in Azerbeidzjan maar liefst 21 punten, mede dankzij de derde plaats van Pierre Gasly. Daarna ging het wat bergafwaarts en pakte het slechts tien punten in vier races. Toen kwam de Hongaarse Grand Prix, wat met negentien punten een nieuw hoogtepuntje was voor het zusterteam van Red Bull.

Tost is wel trots op de ‘zeer competitieve’ start van AlphaTauri dit seizoen, maar voelt ergens wel dat het beter had gekund. “Het zit ergens in het midden”, zegt Tost, gevraagd naar een cijfer voor de eerste seizoenshelft. “Ik zou het een vijf geven. Een vijf van de tien. Er valt nog zo’n 50 procent te verbeteren. We hebben een aantal hele goede races gehad, echte hoogtepunten. Als ik naar de seizoensstart in zijn algemeen kijk, dan waren we zeer competitief, zoals we nu ook nog zijn.”

“De laatste drie races,” zei Tost voorafgaand aan het raceweekend in Hongarije, “was ik niet tevreden, want we scoorden slechts vier punten. Dat was natuurlijk niet genoeg. Het is een stevig gevecht. We hebben zeer sterke teams dicht bij ons in de vorm van Aston Martin en Alpine. We moeten alles goed voor elkaar krijgen om op de vijfde plaats te eindigen”, aldus Tost.

