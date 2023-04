Geen fysieke pijn, wel teleurstelling bij Nyck de Vries na zijn crash in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Zowel hij als teambaas Franz Tost liet na afloop aan FORMULE 1 Magazine weten dat de oorzaak op dat moment nog werd onderzocht. Er had hoe dan ook meer ingezeten, want Yuki Tsunoda toonde met de achtste plaats de potentie van AlphaTauri in Bakoe. Tost: “Ik verwacht zondag dus punten, zeker van Yuki. Maar misschien ook nog wel van Nyck.”

Dat laatste lijkt optimistisch voor iemand die vanaf de laatste plaats gaat starten. Tost wil een puntenfinish naar eigen zeggen echter niet uitsluiten; zoveel vertrouwen heeft de teambaas in de snelheid van de AlphaTauri. De bolide was een van de langzamere tot nu toe dit seizoen, maar rendeert in Bakoe beter dan ooit.

‘Geen last’

“We hebben voor dit circuit een goede wagen, de snelheid is er”, oordeelt Tost op basis van de verrichtingen op vrijdag. “Yuki liet het zien in de kwalificatie en Nyck daarvoor ook al in de vrije training.”

In die sessie maakte De Vries een goede indruk: hij eindigde als zesde. In de kwalificatie ging het vervolgens mis. “Wat er precies gebeurde? Dat onderzoeken we nog”, zei hij over de crash. Na de klap klonk via de boordradio een mix van pijn en teleurstelling in zijn stem. De Vries stapte echter ongedeerd uit. “Geen last, het viel mee.”

VIDEO: Nyck de Vries crasht tijdens de kwalificatie

Zo restte voor hem de teleurstelling over het feit dat hij zondag vanaf P20 start, terwijl teamgenoot Tsunoda het uitstekend deed met de achtste plaats in de kwalificatie. Tost nam het op voor de Nederlander: “Nyck schoot door, dat was jammer. Maar het is ook niet gemakkelijk als rookie om maar één training te hebben en dan meteen te moeten kwalificeren. Dat wil ik wel gezegd hebben.”

‘Kabel los’

Opvallend was dat de sessie voor De Vries al begon met problemen. Hij stond in de pitstraat opgesteld voor de start van Q1 toen de auto niet van zijn plek kwam. “Er zat ergens een kabel los”, aldus Tost, zonder op details in te gaan. De Vries miste zo de openingsminuten, ging alsnog de baan op en schoof toen in bocht 3 de banden in.

Rijdersfout of technisch malheur, hoe het ook zij: De Vries start zondag als laatste en in de kwalificatie is Tsunoda hem nu vier keer de baas geweest. De coureur uit Sneek moet dus aan de bak en kan zaterdag voor sportieve revanche gaan: dan is de Sprint Shootout, oftewel de nieuwe kwalificatie voor de sprintrace die later op de dag gepland staat.

